Bartsch: "Wir brauchen einen Familien-Schutzschirm"

Mehr Hilfen für Familien sind gerade in der Corona-Krise wichtig. Das hat der Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch im Interview bei NDR Info betont. Er sehe in der Krise aber auch eine Chance für mehr Solidarität und Gerechtigkeit - auch nach der Pandemie. Grundsätzlich seien die von der Regierung getroffenen Maßnahmen vernünftig. Er kritisiere aber weiterhin, "die Hängepartie, die es in Fragen der Kitas und Schulen gibt", so der gebürtige Stralsunder. Die verantwortlichen Politiker bewerteten die Lage zu unterschiedlich. Manche wollten die Oberen Jahrgangsstufen, manche zuerst die Jüngsten wieder in die Schule schicken. Da brauche es bessere Beratung und einheitlichere Konzepte.

Bartsch fordert Schutzschirm für Familien NDR Info - 17.04.2020 07:18 Uhr Dietmar Bartsch, Linken-Fraktionschef im Bundestag, hat sich im NDR Info Interview für einen Schutzschirm für Familien ausgesprochen. Er kritisierte die "Hängepartie" bei der Kinderbetreuung.







Familien kommen zu kurz

Bislang stünden Familien noch zu wenig im Fokus. "Es ist doch auffällig", sagte Bartsch, "dass wir für die Wirtschaft, Unternehmen und Solo-Selbstständige nie dagewesene Hilfspakete geschnürt haben. Für Familien hingegen wird wenig getan." Was dort beispielsweise beim Kinderzuschlag angeboten werde, sei viel zu wenig. "Für diejenigen, die arbeiten müssen oder wieder arbeiten können, braucht es einen Schutzschirm für Familien", fordert der Fraktionschef der Linken. Dafür müsse ein entsprechendes finanzielles Volumen bereitgestellt werden.

Die Krise bietet auch eine Chance

Für Geringverdiener-Familien sei es ein Problem, wenn das kostenlose Mittagessen einfach wegfalle. Da könne noch mehr getan werden. "Es braucht einen präzisen Plan, denn die Kinder brauchen soziale Kontakte." Das müsse vorbereitet werden. In vielen sozialen Bereichen - darunter auch die Pflege - seien die Jahre nach dem Motto "Geiz ist geil" vorbei. "Wir müssen nach der Krise ein paar grundsätzliche Fragen stellen. In diesem Sinn ist die Krise auch eine Chance, dass Solidarität in unserer Gesellschaft wieder eine andere Rolle spielt." Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) wird am Freitag in einer Telefonkonferenz mit den Länderkollegen über Kita-Notbetrieb und schrittweise Öffnungen beraten. Viele Fachleute wie die Hamburger Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) fordern inzwischen, den Notbetrieb an den Kitas auch für Kinder aus Familien in schwierigen Situationen und für Alleinerziehende zu öffnen.

