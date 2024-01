Bahnstreik läuft weiter - DB und GDL verhandeln offenbar wieder Stand: 27.01.2024 14:07 Uhr Auch heute macht der Streik der Lokführergewerkschaft GDL vielen Reisenden einen Strich durch die Rechnung. Immerhin fanden zwischen der Deutschen Bahn und der GDL in der vergangenen Nacht offenbar Gespräche statt.

"Im Hintergrund finden Gespräche statt", so oder ähnlich berichten verschiedene Medien unter Berufung auf Verhandlungskreise. Zu Inhalten oder möglichen Ergebnissen des Treffens wurde bislang nichts bekannt. Die Deutsche Bahn kündigte aber für den späten Nachmittag ein Presse-Statement an.

Notfahrplan für Fern- und Regionalzüge

Durch den bundesweiten Streik bleibt der Bahnverkehr im Norden weiterhin stark eingeschränkt. Auch heute gilt ein Notfahrplan der Deutschen Bahn für den Regional- und Fernverkehr, wie die DB Regio mitteilte. Das Zug-Angebot ist stark begrenzt. Die Notfahrpläne der Deutschen Bahn (DB) sind auf der Internetseite bahn.de einzusehen. Etwa 20 Prozent der regulären Züge werden angeboten. Die DB will nach eigenen Angaben versuchen, ab Dienstag wieder den vollen Fahrplan anzubieten. Derzeit ist die Zugbindung aufgehoben: Bereits gekaufte Fahrscheine können auch später genutzt oder storniert werden.

GDL-Chef Weselsky verteidigt Streik

Der Chef der Lokführer-Gewerkschaft GDL, Claus Weselsky, sagte am Donnerstag auf einer Kundgebung, die öffentliche Meinung sei auf Seiten der Streikenden: "Nicht die veröffentlichte Meinung spiegelt wider, wie die Menschen zu diesem Streik stehen, sondern die öffentliche Meinung." Diese sei definitiv anders, weil "der überwiegende Teil der Menschen in diesem Lande Arbeitnehmer sind - egal mit welcher Qualifizierung, egal in welchem Industriezweig oder in welchem Unternehmen sie tätig sind".

Einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Marktforschungsinstituts YouGov zufolge haben allerdings 59 Prozent der Befragten kein Verständnis für den Streik. 34 Prozent hätten Verständnis. Die Ergebnisse seien repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

Niedersachsen: Viele Züge fallen ganz aus

In Niedersachsen sind etliche Regional-Verbindungen von dem Streik betroffen. Viele Züge fallen ganz aus, fahren seltener als normal oder nur auf Teilstrecken. Die Züge der Westfalenbahn, von Metronom, Erixx, Enno und Transdev, zu der auch die S-Bahn Hannover und die Nordwestbahn gehören, werden nicht bestreikt. Dennoch können beispielsweise bestreikte Stellwerke auch dort zu Verspätungen und Ausfällen führen.

Unterdessen teilte die Gesellschaft Metronom mit, ihre Kunden müssten sich weiter auf Zugausfälle einstellen - ganz unabhängig vom derzeitigen Streik. Bis zum 29. Juli solle ein neuer Ersatzfahrplan gelten. Grund sei Personalmangel. Ersatzfahrpläne bestehen bei Metronom seit August 2023.

Schleswig-Holstein: Linie Lübeck-Hamburg im Stundentakt

Auch in Schleswig-Holstein werden Zuglinien wegen des GDL-Streiks nicht oder nur zeitweise bedient. Hingegen sollen der RE8 und der RE80 zwischen Lübeck und Hamburg im Stundentakt fahren. Die Strecke zwischen Westerland auf Sylt und Hamburg-Altona wird im Drei-Stunden-Takt befahren. Die Züge des Sylt Shuttle plus sind zwischen Niebüll und Westerland für Reisende des Nahverkehrs freigegeben.

Die Nordbahn und Erixx sind nicht direkt vom Streik betroffen und fahren planmäßig. Ebenso wie die AKN, die sich im Tarifkonflikt mit der GDL bereits geeinigt hat. Vereinzelt kann es aber dennoch zu Einschränkungen kommen.

Mecklenburg-Vorpommern: Zahlreiche Verbindungen gestrichen

In Mecklenburg-Vorpommern sind während des Streiks auf der Strecke Schwerin-Hamburg zahlreiche direkte ICE-Verbindungen gestrichen. Regionalzüge verkehren dagegen zumindest laut Fahrplan-App. Ausfälle gibt es bei der S-Bahn zwischen Rostock und dem Ostseebad Warnemünde.

Keine Einschränkungen soll es auf den Strecken der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH (Odeg) geben, die nicht vom GDL-Streik betroffen ist. Es könne aber dennoch zu Störungen und Unregelmäßigkeiten kommen, da die Odeg die Infrastruktur der DB nutze, so eine Sprecherin. In MV bedient die Odeg mehrere Strecken, darunter die Verbindung Rostock-Stralsund-Binz/Sassnitz sowie Wismar-Wittenberge-Berlin Hbf-Flughafen BER.

Hamburg: S-Bahnverkehr und Flughafen beeinträchtigt

In Hamburg versucht die S-Bahn, auf einzelnen Linien in etwa mit einem 20- oder 60-Minuten-Takt zu fahren. Wegen der unklaren Betriebssituation seien die genauen Fahrzeiten aber nur kurzfristig abrufbar. Der Hamburger Verkehrsverbund bittet Fahrgäste, nach Möglichkeit auf U-Bahnen und Busse auszuweichen.

Vierter Streik im laufenden Tarifkonflikt

Der Streik ist der vierte im laufenden Tarifkonflikt. Vor dem Jahreswechsel legte die GDL bei zwei Warnstreiks große Teile des Personenverkehrs lahm, im Januar folgte dann ein dreitägiger Streik mit ähnlicher Wirkung.

Ein am Freitag vergangener Woche präsentiertes Angebot der Bahn sieht 4,8 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten ab August und weitere fünf Prozent mehr ab April 2025 vor. Zudem ist die Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie gleich nach einem möglichen Tarifabschluss vorgesehen. Die Laufzeit soll dem DB-Angebot zufolge bei 32 Monaten liegen. Lokführern und Zugbegleitern bot die Bahn darüber hinaus an, ab dem 1. Januar 2026 die Arbeitszeit bei gleichem Gehalt von 38 auf 37 Stunden zu reduzieren - ohne Stundenabsenkung bietet die Bahn ihnen 2,7 Prozent mehr Geld extra. In Summe erhielten die Beschäftigten, die bei der aktuellen Arbeitszeit bleiben, mit dem Angebot brutto 13 Prozent mehr Geld als jetzt. Die GDL fordert 555 Euro mehr pro Monat sowie eine Inflationsausgleichsprämie bei zwölf Monaten Laufzeit.

