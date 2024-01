Bahnstreik hat begonnen: Bis Montag fallen viele Züge aus Stand: 24.01.2024 05:41 Uhr Die Lokführergewerkschaft GDL hat die Beschäftigten der Deutschen Bahn (DB) erneut zum Streik aufgerufen. Er hat am frühen Morgen im Personenverkehr begonnen und soll bis Montagabend um 18 Uhr dauern.

Im Güterverkehr läuft der Streik bereits seit gestern Abend. Die Bahn teilte mit, etliche Güterzüge würden bestreikt und könnten so ihre Ziele nicht erreichen. Im Personenverkehr werde der Streik die Fahrten von Fern- und Regionalzügen "massiv beeinträchtigen". Der eingerichtete Notfahrplan sei wie geplant angelaufen, teilte die Deutsche Bahn mit. Er ist auf der Webseite bahn.de über die normale Verbindungsabfrage einzusehen. Das Unternehmen riet seinen Kunden, wegen des ausgedünnten Angebots im Fernverkehr frühzeitig einen Sitzplatz zu reservieren. In den Ballungsräumen werden zudem Ausfälle und Verspätungen bei den S-Bahnen erwartet.

Am vergangenen Freitag hatte die Bahn der GDL ein neues Tarifangebot vorgelegt. Darin ist unter anderem auch eine Option zu einer Stunde weniger Arbeitszeit für Lokführer und Zugbegleiter ab dem 1. Januar 2026 enthalten. Für neue Verhandlungen reichte dies aber offenbar nicht aus. "Mit dem dritten und angeblich verbesserten Angebot hat die Deutsche Bahn erneut gezeigt, dass sie ihren bisherigen Verweigerungs- und Konfrontationskurs unverdrossen weiter verfolgt - von Einigungswillen keine Spur", hieß es in einer GDL-Mitteilung.

Bahn nennt GDL-Streik "unverantwortlich"

Die DB kritisierte den erneuten Streik: "Die DB setzt auf Kompromisse, die GDL verschärft maßlos den Konflikt", erklärte ein Bahnsprecher. "Wer bei einem neuen Angebot mit bis zu 13 Prozent und der Möglichkeit der 37-Stunden-Woche bei gleichem Gehalt noch nicht einmal an den Verhandlungstisch kommt, handelt absolut unverantwortlich." Die Bahn hatte angekündigt, diesmal nicht gerichtlich gegen die Arbeitsniederlegung vorzugehen.

Kritik gab es auch von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP). Lösungen seien nur möglich, wenn man miteinander verhandele. Tarifkonflikte gehörten "ausgetragen und nicht ausgesessen", sagte Wissing. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) teilte mit, er wünsche sich schnelle und konstruktive Gespräche - er wolle sich aber nicht in den Konflikt einmischen. Die Grünen sprachen sich für ein Schlichtungsverfahren aus.

Notfahrplan soll begrenztes Zugangebot sichern

Wer bereits ein Ticket für eine Reise ab Mittwoch hat, könne diese vorziehen, teilte die Deutsche Bahn mit. Fahrscheine können demnach auch zu einem späteren Zeitpunkt genutzt oder storniert werden. Ein Notfahrplan sichere nur ein sehr begrenztes Zugangebot im Regional- und Fernverkehr, hieß es auf der Internetseite der DB. Wie schon bei vorherigen Streiks sollen längere Züge mit mehr Sitzplätzen eingesetzt werden, "um möglichst viele Menschen an ihr Ziel bringen zu können". Bei den drei vorigen Arbeitskämpfen waren rund 80 Prozent der Züge im Fernverkehr ausgefallen.

Niedersachsen: Einige Linien im Zwei-Stunden-Takt

In Niedersachsen fallen voraussichtlich die Züge der Linie RB44 / RB 48 (Braunschweig - Salzgitter-Lebenstedt) aus. Hingegen verkehren vereinzelt die Züge der Linien RE1 (Norddeich (Mole) - Bremen Hbf - Hannover Hbf), RE9 (Osnabrück Hbf - (Bremen Hbf) - Bremerhaven-Lehe), RB40 (Osnabrück Hbf - (Bremen Hbf) - Bremerhaven-Lehe).

Im Zwei-Stunden-Takt sollen den Angaben zufolge die Linien RB45 (Braunschweig Hbf - Schöppenstedt) sowie RB46 (Braunschweig Hbf - Herzberg) fahren. Auch für die die RB80 / 81 (Göttingen/Bodenfelde - Nordhausen) sowie für die RB82 (Göttingen - Kreiensen - Bad Harzburg) ist zumindest auf Teilstrecken ein Zwei-Stunden-Takt vorgesehen.

Die Züge von Metronom, Enno und Transdev, zu der auch die S-Bahn Hannover und die Nordwestbahn gehören, werden nicht bestreikt. Dennoch können beispielsweise bestreikte Stellwerke zu Verspätungen und Ausfällen im Fahrplan führen.

Schleswig-Holstein: Linie Lübeck-Hamburg im Stundentakt

In Schleswig-Holstein fallen wohl die Linien der RB62 zwischen Heide und Itzehoe sowie der RB85 von Lübeck nach Neustadt aus. Hingegen sollen der RE8 und der RE80 zwischen Lübeck und Hamburg im Stundentakt fahren. Die Regionalbahn 81 von Bad Oldesloe nach Hamburg soll alle zwei Stunden bedient werden, genauso wie die Züge der Linien RE7 und RE70 zwischen Hamburg, Neumünster und Kiel. Zwischen Neumünster und Flensburg fahren die Züge laut Bahn voraussichtlich im Drei-Stunden-Takt. In Neumünster müssen die Reisenden umsteigen.

Ebenfalls im Drei-Stunden-Takt wird der RE6 zwischen Westerland auf Sylt und Hamburg-Altona angeboten. Die Züge des Sylt Shuttle plus sind zwischen Niebüll und Westerland für Reisende des Nahverkehrs freigegeben.

Die Nordbahn, AKN und Erixx sind in Schleswig-Holstein nicht direkt vom Streik betroffen und wollen planmäßig fahren. Auch die Linie X85 von Puttgarden nach Lübeck wird nicht bestreikt. Vereinzelt könnte es aber dennoch zu Einschränkungen kommen. Laut AKN zum Beispiel zwischen Neumünster und Neumünster Süd - je nach Verfügbarkeit des Stellwerks der Deutschen Bahn. Die AKN hatte sich in der vergangenen Woche im Tarifkonflikt mit der GDL geeinigt.

MV: Ausfälle im Rostocker S-Bahnverkehr

In Mecklenburg-Vorpommern ist der Rostocker S-Bahn-Verkehr laut einem Bahnsprecher betroffen. Auch andernorts werden laut Bahn Verbindungen ersatzlos gestrichen. Betroffen sind vor allem der Zugverkehr auf Usedom (RB23/ RB24), S-Bahnbverbindungen nach und aus Warnemünde (S1) und zwischen Rostock, Laage und Güstrow (S3) und Verbindungen zwischen Velgast und Barth (RB25). Vereinzelt fahren die Linien RE1 zwischen Hamburg und Rostock sowie der RE3 zwischen Angermünde und Berlin. Nicht betroffen sind die Regionalzüge der Ostdeutschen Eisenbahn (Odeg). "Grundsätzlich fahren wir", sagte eine Sprecherin am Montag. Sollten aber Stellwerksmitarbeiter streiken, könne dies auch Auswirkungen auf die Bahnreisenden mit der Odeg haben, hieß es.

Hamburg: Massive Behinderungen im S-Bahnverkehr erwartet

Laut einem Sprecher der S-Bahn Hamburg soll ähnlich wie beim vergangenen Streik ein Notbetrieb im 20-Minuten-Takt auf den Linien S1, S2, S3 und stündlich für die S5 aufrechterhalten werden. Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) rechnet im Regionalverkehr mit starken Beeinträchtigungen. "Fahrgäste werden gebeten, nach Möglichkeit U-Bahnen und Busse zu nutzen."

Wegen der besonderen Länge des Streiks rechnen sowohl der Fahrgastverband Pro Bahn sowie die GDL mit großen Schwierigkeiten. Da auch die Stellwerke bestreikt werden sollen, wird es voraussichtlich auch bei Metronom, der Nordbahn sowie der AKN zu Ausfällen kommen, obwohl diese Unternehmen nicht bestreikt werden.

Vierter Streik im laufenden Tarifkonflikt

Der Streik ist der vierte im laufenden Tarifkonflikt. Vor dem Jahreswechsel legte die GDL bei zwei Warnstreiks große Teile des Personenverkehrs lahm, im Januar folgte dann ein dreitägiger Streik mit ähnlicher Wirkung.

Das am Freitag präsentierte Angebot der Bahn sieht 4,8 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten ab August und weitere fünf Prozent mehr ab April 2025 vor. Zudem ist die Zahlung der Inflationsausgleichsprämie gleich nach einem möglichen Tarifabschluss vorgesehen. Die Laufzeit soll dem DB-Angebot zufolge bei 32 Monaten liegen. Lokführern und Zugbegleitern bietet die Bahn darüber hinaus an, ab dem 1. Januar 2026 die Arbeitszeit bei gleichem Gehalt von 38 auf 37 Stunden zu reduzieren - ohne Stundenabsenkung böte die Bahn 2,7 Prozent mehr Geld. In Summe erhielten die Beschäftigten, die bei der aktuellen Arbeitszeit bleiben, mit dem Angebot brutto 13 Prozent mehr Geld als jetzt. Die GDL fordert 555 Euro mehr pro Monat sowie eine Inflationsausgleichsprämie bei zwölf Monaten Laufzeit.

