Bahnstreik gestartet - Notfahrplan in Kraft Stand: 07.03.2024 05:58 Uhr Seit 2 Uhr heute Nacht bestreikt die Lokführergewerkschaft GDL den Personenverkehr der Deutschen Bahn. Der Streik soll zunächst 35 Stunden dauern. Auch im Norden gelten Notfahrpläne.

"Dieser Zug fällt heute aus" steht hinter fast allen S-Bahnen, ICE und Regionalzügen an der Anzeigetafel des Hamburger Hauptbahnhofs am frühen Morgen. Lediglich ein Metronom und wenige S-Bahnen werden angekündigt. In Kiel, Hannover und Schwerin sehen die Abfahrtstafeln etwas besser aus - dort fahren immerhin die privaten Bahnen wie erixx, nordbahn und Westfalenbahn. In Hannover verkehren auch die S-Bahnen. In Schwerin kündigt die Abfahrtstafel sogar einige RE 8, RB 13 und RE 1 an.

Seit 2 Uhr gilt der Notfahrplan der Deutschen Bahn - bis morgen 13 Uhr werden nur wenige Zugreisende an ihre Ziele gelangen. Begonnen hatte der Streik am Mittwoch um 18 Uhr bereits im Güterverkehr.

AUDIO: Tarifexperte Schulten zu Streiks: "Verteilungskonflikt ist stark" (6 Min) Tarifexperte Schulten zu Streiks: "Verteilungskonflikt ist stark" (6 Min)

Viele Regionalverbindungen in Niedersachsen betroffen

In Niedersachsen sind diverse Regionelexpress- und Regionalbahnlinien von dem Streik betroffen. "Das Grundangebot der DB sichert nur ein sehr begrenztes Zugangebot im Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr. Bitte sehen Sie von nicht notwendigen Reisen während des GDL-Streiks ab und verschieben Sie Ihre Reise auf einen anderen Zeitpunkt", teilte die Bahn im Vorfeld auf ihrer Webseite mit. Der Streikaufruf betrifft nicht die privaten Bahnunternehmen metronom, enno und erixx. Diese gehören zur Netinera-Gruppe, die bereits im Dezember einen Tarifabschluss mit der GDL erzielt hatte. Dort kann es allerdings dennoch zu Problemen kommen, wenn die Bahnmitarbeitenden Stellwerke lahmlegen. Auch der S-Bahnverkehr in der Stadt und in der Region Hannover sowie die Westfalenbahn werden nicht betroffen sein.

Weitere Informationen Bahnstreik: Diese Zug-Verbindungen fallen in Niedersachsen aus Der Warnstreik der Lokführer im Personenverkehr hat in der Nacht begonnen. Zahlreiche Strecken sind betroffen. mehr

Schleswig-Holstein: Viele Züge nur alle zwei oder drei Stunden

Der GDL-Streik trifft auch die Fahrgäste in Schleswig-Holstein. Die Linien RE7 und RE70 zwischen Kiel, Neumünster und Hamburg fahren laut dem Notfahrplan voraussichtlich im Zwei-Stunden-Takt, zwischen Neumünster und Flensburg im Drei-Stunden-Takt. Auf der Strecke Lübeck-Hamburg rollen die Züge einmal pro Stunde, zwischen Bad Oldesloe und Hamburg alle zwei Stunden. Nach Sylt kommen Pendlerinnen und Pendler laut Bahn zur Hauptverkehrszeit überwiegend alle drei Stunden. Vereinzelt sollen Züge auch auf der Strecke Husum-Niebüll verkehren. Zwischen Heide und Itzehoe fährt voraussichtlich gar kein Zug.

Weitere Informationen Bahnstreik: Diese Züge fallen in SH aus Viele Züge im Land fahren nach Notfahrplan nur alle zwei oder drei Stunden. Der Streik soll bis Freitagmittag dauern. mehr

Umfangreiche Beeinträchtigungen in MV

In Mecklenburg-Vorpommern könnten die Einschränkungen laut Bahn auch nach dem Streik noch andauern. "Wir gehen von umfangreichen Beeinträchtigungen des Regionalverkehrs der DB Regio in Mecklenburg-Vorpommern aus", teilte die Bahn mit. Einzelne Züge sollen voraussichtlich unter anderem auf den Linien des RE1 (Hamburg-Rostock und Hamburg-Schwerin), RE3 (Stralsund-Berlin) und RE5 (Rostock-Berlin) fahren. Auf sechs Strecken müsse der Verkehr ganz eingestellt werden, darunter die S1 und S3 in Rostock sowie die Regionalexpress-Verbindung von Lübeck über Neubrandenburg nach Stettin.

Weitere Informationen Erneuter GDL-Streik: Diese Züge in MV fallen aus Wegen des angekündigten Streiks der Lokführer kommt es in MV wieder zu Einschränkungen. Einige Züge fahren, andere fallen aus. mehr

Notfahrplan für die S-Bahn in Hamburg tritt in Kraft

Die Hamburger S-Bahn wird ebenfalls bestreikt, doch ein Notfahrplan wurde auch dort vorbereitet. Ein Sprecher sagte NDR 90,3: "Wir werden wieder ein Grundangebot anbieten." Einzelheiten konnte der Sprecher vor Streikbeginn zunächst nicht nennen. Bei den vorherigen Streiks war auf der S1, S2 und S3 alle 20 Minuten eine S-Bahn gefahren. Nur die S5 war auf der Strecke Neugraben-Stade stündlich gefahren.

Weitere Informationen Streik bei der Bahn: Hamburger S-Bahn plant Notbetrieb anzubieten Die Lokführergewerkschaft GDL hat einen weiteren Streik im Personenverkehr ab Donnerstag angekündigt. Bei der Hamburger S-Bahn soll es einen Notfahrplan geben. mehr

Kulanzregelungen für Bahnreisende gelten erneut

Die Bahn teilte auf ihrer Internetseite mit: Alle Fahrgäste, die für eine Reise heute oder morgen bereits ein Ticket gekauft haben und die Reise aufgrund des GDL-Streiks verschieben möchten, können ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Die Zugbindung ist aufgehoben. Das Ticket gilt dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort auch mit einer geänderten Streckenführung. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden. Daneben gelten laut Bahn die weiteren tariflichen beziehungsweise gesetzlichen Fahrgastrechte, sodass zum Beispiel auch eine Ticketerstattung unter den entsprechenden Voraussetzungen möglich ist.

Weitere Informationen Bahnstreik: Welche Rechte Reisende haben Die GDL will ab Donnerstag wieder streiken. Bahnreisende müssen mit massiven Beeinträchtigungen rechnen. Was können sie tun? mehr

Vermittler machten Vorschlag zu Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit

Gescheitert sind die Tarifgespräche der Deutschen Bahn zufolge an der Kernforderung der Gewerkschaft nach einer Absenkung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden ohne finanzielle Einbußen. Die Bahn lehnt das ab. In den Wochen zuvor hatte sie Lösungen im Rahmen von bestehenden Arbeitszeit-Wahlmodellen vorgeschlagen. Diese lehnte wiederum die GDL ab. "Dieser Streik wird insgesamt 35 Stunden lang sein. 35 Stunden deshalb, damit jeder in der Republik merkt, worum es uns geht: nämlich um die 35-Stunden-Woche", sagte Weselsky.

Die eingeschalteten Moderatoren, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther und der frühere Bundesinnenminister Thomas de Maizière (beide CDU), unterbreiteten während der Verhandlungen nach eigenen Angaben auch einen Einigungsvorschlag zum Kernthema Arbeitszeitreduzierung. Die Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter sollte demnach in zwei Stufen von derzeit 38 auf 36 Stunden gesenkt werden - ohne Lohneinbußen. Um die erste Stunde sollte zum 1. Januar 2026 reduziert werden, um die zweite zum 1. Januar 2028. Das geht aus einem Schreiben der Vermittler an die beiden Tarifparteien hervor, das sie am Dienstag veröffentlichten. "Aufgrund von unterschiedlichen Interpretationen zu dem von uns als Moderatoren gemachten Vorschlag für den weiteren Fortgang der Gespräche zwischen Bahn und GDL veröffentlichen wir diesen zur Klarstellung", teilten de Maizière und Günther am Dienstag mit. "Mit diesem Vorschlag wollten wir eine Einigung in diesem Tarifkonflikt erreichen." Das ist offenbar nicht gelungen.

Unverständnis über Weselskys "Denkfehler"

Für Unverständnis hat GDL-Chef Weselsky mit einer falschen Darstellung des Vermittlervorschlags bei der Pressekonferenz am Montag gesorgt. Die Vermittler hätten eine Absenkung auf lediglich 37 Stunden bei vollem Lohnausgleich ins Spiel gebracht. Eine weitere halbe Stunde Reduzierung wäre lediglich optional und mit finanziellen Einbußen für die Beschäftigten verbunden gewesen. Im Gespräch mit der "Süddeutschen Zeitung" räumte Weselsky am Dienstag ein, ihm sei bei dieser falschen Darstellung ein "Denkfehler" unterlaufen. Das ändere aber nichts an seiner Haltung, fügte er hinzu.

Weitere Informationen Wissing: Es werden "Gründe zum Streiken gesucht" Im ARD-Interview kritisierte Bundesverkehrsminister Wissing die Lokführergewerkschaft GDL deutlich. Mehr bei tagesschau.de. extern

Deutliche Kritik gab es diesbezüglich unter anderem von Verkehrsminister Volker Wissing (FDP). Es dürfe nicht passieren, "dass Millionen Fahrgäste ab Donnerstag wegen eines solchen Denkfehlers erneut nicht zur Arbeit kommen können, weil streikbedingt keine Züge fahren".

Bahnstreik gleichzeitig mit Ausstand bei Lufthansa

Der neue Bahnstreik fällt zeitlich zusammen mit einem weiteren Warnstreik des Bodenpersonals bei der Lufthansa, der ebenfalls für heute und morgen angekündigt ist und wieder die Passagiere betrifft. Der Warnstreik begann um 4 Uhr und soll am Sonnabend um 7.10 Uhr enden. Alle 141 geplanten Abflüge am Hamburger Flughafen für heute wurden gestrichen. Zudem sind dort für heute auch die Luftsicherheitskräfte zum Ausstand aufgerufen.

Künftig keine 48-Stunden-Vorankündigung mehr

GDL-Chef Claus Weselsky erklärte, mögliche künftige Streiks nicht mehr mit einem 48-stündigen Vorlauf anzukündigen. "Wir beginnen sogenannte Wellenstreiks", sagte er. "Damit ist die Eisenbahn kein zuverlässiges Verkehrsmittel mehr." Personalvorstand Martin Seiler kritisierte das. Das sei eine "blanke Zumutung für unsere Fahrgäste". Weil die Lokführergewerkschaft nicht ihre Maximalforderungen bekomme, streike sie wieder, sagte Seiler. "Das ist stur und egoistisch. Viele Millionen Menschen in unserem Land können nicht Zug fahren, weil die GDL-Führung nicht willens ist, Kompromisse einzugehen." Viele Millionen Euro würden vernichtet, "weil einige Wenige für ihre Partikularinteressen streiten". Die Bahn sei weiter bereit, konstruktive, aber realistische Lösungen zu finden. Die Maximalforderungen der GDL seien jedoch unerfüllbar und gefährdeten das Eisenbahnsystem erheblich. Auch Streiks während des anstehenden Osterverkehrs schloss die GDL nicht aus.

AUDIO: Der nächste Bahn-Streik kommt - und es folgen weitere (5 Min) Der nächste Bahn-Streik kommt - und es folgen weitere (5 Min)

Fünfter Streik im laufenden Tarifkonflikt

Die Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der GDL hatten Anfang November 2023 begonnen. Bis Ende Januar dieses Jahres war jedoch kaum verhandelt, dafür aber mehrmals gestreikt worden. Vor dem Jahreswechsel hatte die GDL bei zwei kürzeren Warnstreiks große Teile des Personen- und Güterverkehrs lahmgelegt. Anfang Januar folgte ein dreitägiger Streik, Ende Januar ein fünftägiger Streik mit ähnlicher Wirkung. Den letzten Ausstand hatte die GDL vorzeitig beendet, da beide Seiten wieder verhandeln wollten. Die für eine Dauer von vier Wochen angesetzten Gespräche wurden von der Gewerkschaft jedoch vorzeitig abgebrochen.

AUDIO: Wie sich der Bahnstreik auf die Wirtschaft auswirkt (5 Min) Wie sich der Bahnstreik auf die Wirtschaft auswirkt (5 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Info | NDR Info | 06.03.2024 | 21:45 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr Tarifpolitik