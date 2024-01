Bahnstreik endet eher: Ab heute Nacht soll Verkehr sich normalisieren Stand: 28.01.2024 12:08 Uhr Der Streik bei der Deutschen Bahn endet bereits in der kommenden Nacht - 16 Stunden eher als ursprünglich geplant. Hintergrund sind neue Verhandlungen zwischen der Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL.

Der Streik der Lokführer im Personenverkehr soll nach Angaben von Bahnsprecherin Anja Bröker bereits am Montagmorgen um 2 Uhr enden. Ursprünglich sollte der Ausstand bis 18 Uhr am Montag dauern. Die Bahn will direkt nach Streik-Ende wieder den regulären Fahrplan im Regional- und Fernverkehr anwenden. "Dennoch wird es im Verlauf des Montags noch zu vereinzelten Einschränkungen im Angebot des Fernverkehrs kommen. Auch im Regionalverkehr kann es noch zu regional unterschiedlichen Einschränkungen kommen", teilte der Konzern am Sonnabend mit.

Friedenspflicht bis 3. März vereinbart

Die Bahnsprecherin sagte, die GDL habe zugesagt, dass es vorerst keine weiteren Streiks geben solle - bis zum 3. März. Bis dahin solle unter Ausschluss der Öffentlichkeit weiter über die Tarife verhandelt werden. Bei Bedarf könnten zwei Moderatoren zur Unterstützung hinzugezogen werden. Ziel sei es, bis Anfang März einen Tarifabschluss zu erzielen. Eine Verlängerung der Verhandlungsdauer sei aber auch möglich.

Auch der Streik im Güterverkehr endet eher als geplant - heute Abend statt am Montagabend.

Wissing mahnt: Verantwortungsvoll an Lösung arbeiten

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) begrüßte die Wiederaufnahme der Tarifverhandlungen und das vorzeitige Ende des Streiks. "Ich fordere beide Tarifparteien auf, mit der gebotenen Ernsthaftigkeit in die Gespräche zu gehen und verantwortungsvoll an einer Lösung zu arbeiten", mahnte er. Die Streiks der vergangenen Tage seien eine enorme Belastung für die Bahnreisenden und die Unternehmen gewesen.

Inflationsausgleichs-Prämie von 1.500 Euro schon ausgehandelt

Bereits vereinbart wurde zwischen Bahn und GDL die Zahlung von 1.500 Euro Inflationsausgleichs-Prämie im März. Bei der Frage nach höheren Entgelten hat sich die Bahn eigenen Angaben zufolge bereit gezeigt, auch über Festbeträge statt nur über prozentuale Erhöhungen zu verhandeln. Das für die GDL besonders wichtige Thema Arbeitszeit steht bei den weiteren Verhandlungen ebenfalls auf der Agenda. Die Bahn sei bereit, über "Modelle zur Arbeitszeitverkürzung" für Schichtarbeiter zu sprechen, hieß es. GDL-Chef Claus Weselsky sagte, "insbesondere die Verhandlungsbereitschaft der DB zur Arbeitszeitabsenkung für Schichtarbeiter" sei "zentral bedeutsam" für die Einigung gewesen.

Diese war offenbar in Gesprächen zwischen Bahnvorstand Martin Seiler und Weselsky sowie weiteren Teilnehmenden in der vergangenen Nacht in Dresden gefunden worden. Die GDL kündigte eine Pressekonferenz für Montagvormittag in Berlin an.

Notfahrplan für Fern- und Regionalzüge gilt derzeit weiter

Durch den bundesweiten Streik bleibt der Bahnverkehr im Norden allerdings derzeit noch stark eingeschränkt. Auch heute gilt ein Notfahrplan der DB für den Regional- und Fernverkehr. Das Zug-Angebot ist stark begrenzt. Die Notfahrpläne der Deutschen Bahn (DB) sind auf der Internetseite bahn.de einzusehen. Etwa 20 Prozent der regulären Züge werden angeboten.

Derzeit ist die Zugbindung aufgehoben: Bereits gekaufte Fahrscheine können auch später genutzt oder storniert werden. Das gelte für alle bis einschließlich Montag geplanten Reisen, bekräftigte die Bahn am Sonnabend.

Niedersachsen: Viele Züge fallen ganz aus

In Niedersachsen sind etliche Regional-Verbindungen von dem Streik betroffen. Viele Züge fallen ganz aus, fahren seltener als normal oder nur auf Teilstrecken. Auch dort endet der Notfahrplan in der Nacht zu Montag. Die Züge der Westfalenbahn, von Metronom, Erixx, Enno und Transdev, zu der auch die S-Bahn Hannover und die Nordwestbahn gehören, werden nicht bestreikt. Dennoch können beispielsweise bestreikte Stellwerke auch dort zu Verspätungen und Ausfällen führen.

Schleswig-Holstein: Linie Lübeck-Hamburg im Stundentakt

Auch in Schleswig-Holstein werden Zuglinien wegen des GDL-Streiks noch bis Montag früh nicht oder nur zeitweise bedient. Hingegen sollen der RE8 und der RE80 zwischen Lübeck und Hamburg im Stundentakt fahren. Die Strecke zwischen Westerland auf Sylt und Hamburg-Altona wird im Drei-Stunden-Takt befahren. Die Züge des Sylt Shuttle plus sind zwischen Niebüll und Westerland für Reisende des Nahverkehrs freigegeben.

Die Nordbahn und Erixx sind nicht direkt vom Streik betroffen und fahren planmäßig. Ebenso wie die AKN, die sich im Tarifkonflikt mit der GDL bereits geeinigt hat. Vereinzelt kann es aber dennoch zu Einschränkungen kommen.

Mecklenburg-Vorpommern: Auch Montag wohl noch Zugausfälle

In Mecklenburg-Vorpommern soll sich der Bahnverkehr von heute Nacht an schrittweise wieder normalisieren. Auch im Lauf des Montags werden aber noch nicht alle Züge wieder fahren. Diese Zugausfälle stehen jetzt schon fest:

RE1 von Schwerin nach Hamburg: Züge ab Schwerin Hbf um 3.50 Uhr und 4.52 Uhr fallen aus.

RE1 von Rostock nach Hamburg: Züge ab Rostock Hbf um 5.08 Uhr und 11.08 Uhr fahren nicht

RE5 von Rostock nach Berlin: Züge ab Rostock Hbf um 4.34 Uhr, 6.34 Uhr und 8.34 Uhr fallen aus

Intercity von Rostock nach Berlin um 8.21 Uhr fährt ebenfalls nicht

Hamburg: S-Bahnverkehr und Flughafen beeinträchtigt

In Hamburg gilt bis zum Ende des Streiks der Notfahrplan bei der S-Bahn. Für die Linien S1, S2 und S3 ist ein 20-Minuten-Takt vorgesehen. Die S5 zwischen Neugraben und Stade soll stündlich fahren. Wegen der unklaren Betriebssituation seien die genauen Fahrzeiten aber nur kurzfristig abrufbar. Der Hamburger Verkehrsverbund bittet Fahrgäste, nach Möglichkeit auf U-Bahnen und Busse auszuweichen.

Vierter Streik im laufenden Tarifkonflikt

Der Streik ist der vierte im laufenden Tarifkonflikt. Vor dem Jahreswechsel hatte die GDL bei zwei Warnstreiks große Teile des Personenverkehrs lahmgelegt, im Januar folgte dann ein dreitägiger Streik mit ähnlicher Wirkung.

Ein am Freitag vergangener Woche präsentiertes Angebot der Bahn sah 4,8 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten ab August und weitere fünf Prozent mehr ab April 2025 vor. Zudem war dort die Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie gleich nach einem möglichen Tarifabschluss vorgesehen. Die Laufzeit sollte dem DB-Angebot zufolge bei 32 Monaten liegen. Lokführern und Zugbegleitern hatte die Bahn darüber hinaus angeboten, ab dem 1. Januar 2026 die Arbeitszeit bei gleichem Gehalt von 38 auf 37 Stunden zu reduzieren - ohne Stundenabsenkung bot die Bahn ihnen 2,7 Prozent mehr Geld extra. In Summe hätten die Beschäftigten, die bei der aktuellen Arbeitszeit bleiben, mit dem Angebot brutto 13 Prozent mehr Geld als jetzt erhalten.

Die GDL hatte das Angebot als nicht verhandlungsfähig abgelehnt. Die Gewerkschaft forderte 555 Euro mehr pro Monat sowie eine Inflationsausgleichsprämie bei zwölf Monaten Laufzeit - vor allem aber mehr Bewegung beim Thema Arbeitszeit-Verkürzung.

