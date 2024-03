Bahnstreik bei der DB läuft - Notfahrplan in Kraft Stand: 12.03.2024 11:48 Uhr Der Lokführerstreik der GDL im Personenverkehr hat um 2 Uhr wie geplant begonnen. Die Deutsche Bahn hatte vergeblich versucht, den 24-stündigen Ausstand gerichtlich zu stoppen. Auch Norddeutschland ist betroffen.

Fahrgäste müssen den ganzen Tag über erneut mit großen Einschränkungen rechnen. Auch diesmal gibt es einen Notfahrplan, der über die Webseite der Deutschen Bahn über die normale Verbindungssuche abrufbar ist. "Es ist uns gelungen, im Fernverkehr trotz der kurzfristigen Streikankündigung der GDL wieder ein Grundangebot von rund 20 Prozent des üblichen Fahrplans anzubieten", sagte eine Bahnsprecherin am Morgen. Im Regionalverkehr ist das Angebot je nach Region unterschiedlich. Im Güterverkehr läuft der Streik bereits seit gestern um 18 Uhr. "Wir werden am morgigen Mittwoch wieder sehr schnell zum Normalbetrieb übergehen und im Personenverkehr wieder das volle Programm für unsere Fahrgäste bieten", sagte Bahnsprecher Achim Stauß.

Berufungsverhandlung am Mittag

Das Arbeitsgericht Frankfurt lehnte am Montagabend eine einstweilige Verfügung gegen den Streikaufruf ab. Der Ausstand sei nicht unverhältnismäßig, sagte die Richterin. Gegen die Entscheidung ging die Bahn in Berufung. "Die Streikankündigung ist viel zu kurzfristig. Zudem gibt es rechtswidrige Forderungen", sagte Florian Weh, Hauptgeschäftsführer des Bahn-Arbeitgeberverbands AGV Move. Über die Berufung soll das zuständige Landesarbeitsgericht Hessen heute Mittag entscheiden.

Hamburg: S-Bahnen im 20-Minuten-Takt

In Hamburg organisiert die von der DB betriebene S-Bahn für die Linien S1, S2 und S3 einen Notbetrieb im 20-Minuten-Takt. Auf dem S5-Abschnitt Stade-Buxtehude-Neugraben gibt es eine Fahrt pro Stunde. Auch im Regionalverkehr sind stündliche Züge nach Lübeck vorgesehen. Die Strecke nach Kiel kann aber nur alle zwei Stunden bedient werden.

Schleswig-Holstein: Sylt-Züge entfallen wegen Bauarbeiten

Auch weitere Strecken in Schleswig-Holstein sind vom Streik betroffen. Hinzu kommt, dass wegen Stellwerksarbeiten am Bahnhof Westerland bis einschließlich Donnerstag keine Autozüge nach Sylt fahren und die regulären Regionalzüge durch Busse ersetzt werden. Privatbahnen wie metronom oder Nordbahn werden nicht bestreikt.

Mecklenburg-Vorpommern: Eingeschränkter Regionalbahn-Verkehr

In Mecklenburg-Vorpommern fahren auf zahlreichen Verbindungen nur einzelne Regionalzüge, einige Linien fallen ersatzlos aus, etwa die des RE4, RB23, RB24, RB25 oder die S-Bahn-Linien S1 und S3. Außerdem ist ein Ersatzverkehr mit Bussen auf den Linien RE3, RE5 und S2 eingerichtet. Bei der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH (ODEG) wird nach Unternehmensangaben nicht gestreikt. Jedoch könne es zu Störungen und Unregelmäßigkeiten im Betriebsablauf auf allen Linien kommen.

Niedersachsen: S-Bahn Hannover fährt planmäßig

In Niedersachsen sind die Züge der Privatunternehmen metronom, enno, erixx, und WestfalenBahn sowie der S-Bahn-Verkehr in Stadt und Region Hannover nicht von dem Streik betroffen. Auch die Züge der Nordwestbahn fahren regulär. Die Verbindungen im Fern- und Regionalverkehr der Deutschen Bahn werden nur ausgedünnt aufrechterhalten. So fuhren laut DB auf den Regionalexpress-Strecken RE 1 Norddeich-Bremen-Hannover nur vereinzelte Züge, ebenso auf den Strecken RE 5 Cuxhaven-Hamburg und RE 9 Osnabrück-Bremen-Bremerhaven. Auf der Strecke RE 8 Bremerhaven-Hannover fielen laut DB alle Züge aus.

Deutsche Bahn hebt Zugbindung erneut auf

Wie bereits bei den vorherigen Streiks bietet die Bahn an, dass Fahrgäste ihre durch den Ausstand beeinträchtigte Reise kostenfrei verschieben können. Die Zugbindung ist aufgehoben. Auch eine Ticketerstattung sei unter den entsprechenden Voraussetzungen möglich.

Für viele Reisende wird es in dieser Woche damit besonders schwer: Bei der Lufthansa sind 19.000 Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen der Lufthansa und der Lufthansa Cityline für heute und morgen zum Streik aufgerufen. Schwerpunkt sind die Flughäfen in Frankfurt und München, Auswirkungen hat das aber auch auf Abflüge und Landungen im Norden.

Wirtschaftsexperte: "Zumutung, die Schaden schafft"

"Es ist eine Zumutung, die vor allem wirtschaftlichen Schaden schafft", sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, am Dienstag auf NDR Info. Wenn es mal einen Streik gebe, könne das die Wirtschaft in der Regel recht gut wegstecken. Aber wenn sich Streiks häuften, noch dazu mit kurzen Vorlaufzeiten, könnten sich viele Unternehmen nicht darauf einstellen. Menschen fehlten bei der Arbeit, Güter könnten nicht transportiert werden. Das bleibt laut Fratzscher nicht folgenlos: "Wir reden zunehmend von einem wirtschaftlichen Schaden, der auch spürbar ist." Deshalb halte er diesen Streik angesichts einer schrumpfenden deutschen Wirtschaft vor allem ökonomisch nicht mehr für verhältnismäßig.

Vor dem Hintergrund der verfahrenen Situation im Tarifkonflikt zwischen Deutscher Bahn und GDL sprach Fratzscher von einer "Erpressungsmethode". Denn die Bahn sei kritische Infrastruktur. "Und das gibt der Gewerkschaft eine solche Macht." Es sollte eine Schlichtung geben, an die sich dann beide Parteien halten müssten. Das Streikrecht sollte nach Auffassung Fratzschers dahingehend angepasst werden. "Schlichtung heißt: Beide Seiten müssen Zugeständnisse machen", sagte Fratzscher.

Vermittler hatten Kompromiss-Vorschlag gemacht

Gescheitert waren die Tarifgespräche zwischen GDL und Deutscher Bahn bislang an der Forderung der Gewerkschaft nach einer Absenkung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden ohne finanzielle Einbußen. Die Bahn lehnt das ab. Die eingeschalteten Moderatoren, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther und der frühere Bundesinnenminister Thomas de Maizière (beide CDU), hatten einen Einigungsvorschlag gemacht. Die Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter sollte demnach in zwei Stufen von derzeit 38 auf 36 Stunden gesenkt werden - ohne Lohn-Einbußen. Zur Einigung kam es jedoch nicht.

