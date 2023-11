Bahnstreik beendet - Notfahrpläne gelten vorerst weiter Stand: 16.11.2023 18:01 Uhr Der Warnstreik der Lokführergewerkschaft GDL bei der Deutschen Bahn ist beendet. Trotzdem müssen Reisende noch Einschränkungen hinnehmen: Die Bahn bleibt vorerst bei Notfahrplänen, damit am Freitag alles wieder rund laufe. GDL-Chef Weselsky schloss weitere Streiks nicht aus, signalisierte aber auch Verhandlungsbereitschaft.

Der Ausstand hatte am Mittwochabend um 22 Uhr begonnen und endete heute um 18 Uhr. In Norddeutschland herrschte auf den meisten Bahnsteigen Leere. Nur relativ wenige Züge fuhren nach Notfahrplänen - so hatte es die Bahn auch angekündigt.

Nur ein Fünftel der Fernzüge - das bleibt vorerst so

Der Streik-Notfahrplan für den Fernverkehr sah vor, dass lediglich rund 20 Prozent der Züge fuhren. Dabei soll es bis zum Tagesende heute bleiben. Bahn-Sprecher Achim Stauß sagte: "Unsere Priorität liegt darauf, morgen an diesem wichtigen Freitag den Verkehr wieder in Gang zu bringen." Der Verkehr werde "nicht gleich perfekt" wieder laufen, sagte Stauß. Die Bahn rechne für Freitag mit einem großen Andrang. Das sei ohnehin ein besonders Nachfrage-starker Tag, hinzu kämen Fahrgäste, die ihre Fahrt wegen des Streiks verschoben hätten. An die GDL appellierte Stauß, "an den Verhandlungstisch zurückzukehren". Die Tarifpartner müssten "am Verhandlungstisch zu Lösungen kommen und nicht durch Streiks".

Zusätzliches Problem im Norden: Bahn-Unfall bei Lauenbrück

Auch der Güterverkehr sei hart getroffen. Hunderte Züge mit teils zeitkritischen Waren seien im Rückstau. Diesen wolle man mit Sonderschichten schnell wieder auflösen, so Stauß.

Erschwert wird die Situation in Norddeutschland dadurch, dass am Mittwoch ein ICE einen Regionalzug auf der wichtigen Strecke zwischen Hamburg und Bremen rammte. Verletzt wurde niemand, die Strecke musste zeitweise gesperrt werden. Inzwischen ist dort ein Gleis wieder frei, es kann aber nur mit reduzierter Geschwindigkeit befahren werden.

Weselsky: Weitere Streiks - auch an Weihnachten - nicht ausgeschlossen

Wann und wie nach dem Warnstreik beide Seiten wieder an den Verhandlungstisch kommen, ist aus Sicht von GDL-Chef Claus Weselsky noch ungeklärt. "Ich kann nur darauf verweisen, dass wir Verhandlungen vereinbart haben", sagte er am Donnerstag in Schwerin. Er schloss nicht aus, dass es zu weiteren Warnstreiks komme - auch nicht rund um die Weihnachtstage. Bislang habe die GDL nie an Weihnachten gestreikt, "aber ich lasse mich da nicht auf einen Tag festlegen", sagte Weselsky.

VIDEO: GDL-Chef Weselsky: "Der Streik ist verhältnismäßig" (7 Min)

Dem Verhandlungsführer bei der Deutschen Bahn, Personalvorstand Martin Seiler, warf Weselsky im NDR Interview "Arbeitsverweigerung" vor. Seiler lehne es ab, über bestimmte Punkte zu reden, wie die von der GDL geforderte Arbeitszeitverkürzung oder Tarifverträge für Fahrdienstleiter. "Darum haben wir den Druck erhöht und den ersten Warnstreik durchgeführt", sagte Weselsky. Die Bahn hatte zuvor auf den Warnstreik mit der Absage der für heute und morgen geplanten zweiten Tarifverhandlungsrunde reagiert. "Entweder man streikt oder man verhandelt. Beides gleichzeitig geht nicht", sagte Seiler am Mittwoch.

Gewerkschaft verhandlungsbereit bei Arbeitszeitverkürzung

Weselsky wiederum signalisierte auch Verhandlungsbereitschaft: "Niemand sagt, dass morgen drei Wochenstunden weniger gearbeitet werden soll", sagte der GDL-Chef dem "Handelsblatt". "Wir sind bereit, Kompromisse zu machen und Schritte zu einer Arbeitszeitverkürzung zu vereinbaren." Dem Arbeitgeber müsse auch die Gelegenheit gegeben werden, zusätzliches Personal auszubilden. "Wenn wir je abgesenkte Arbeitszeitstunde dem Arbeitgeber ein Jahr Vorlauf lassen, dann ist das auch möglich."

Im Raum steht nun die Frage nach einer möglichen Urabstimmung unter den Gewerkschaftsmitgliedern über unbefristete Streiks, die Weselsky schon vergangene Woche ins Spiel gebracht hatte. "Das haben wir jetzt zu entscheiden", sagte Weselsky. "Wir warten den heutigen Tag ab, ob die Arbeitgeberseite bei ihrer Verweigerungshaltung bleibt."

Weitere Informationen Bahn-Streik: Welche Rechte Reisende haben Seit Mittwochabend ist der Bahnverkehr massiv von Ausfällen und Verspätungen betroffen. Was können Bahnkunden tun? mehr

Tickets der Deutschen Bahn können auch später genutzt werden

Die Bahn bat seit Mittwoch alle Kunden darum, geplante Reisen möglichst zu verschieben. Unter der Rufnummer (08000) 99 66 33 könne man sich über die Streik-Auswirkungen informieren.

Informationen zu Kulanzregelungen und Umtauschmöglichkeiten für bereits gekaufte Tickets gibt es auch auf einer Internetseite der Bahn. Dort heißt es, alle Fahrgäste, die ihre für die Zeit des Streiks geplante Reise verschieben mussten, könnten ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen.

Weitere Informationen Ist mein Zug pünktlich? Informationen zu Zugverspätungen und Zugausfällen im Norden im NDR Text. mehr

Niedersachsen: "Mindestangebot aufrechterhalten"

Die DB Regio Niedersachsen und Bremen versuchte heute nach eigenen Angaben, ein Mindestfahrplanangebot aufrechtzuerhalten. Von dem Warnstreik betroffen waren auch Verbindungen des Unternehmens Transdev, zu dem sowohl die Nordwestbahn als auch die S-Bahn Hannover gehören.

Zwar wurden die Eisenbahngesellschaften metronom und erixx nicht bestreikt. Auch diese Unternehmen hatten aber vor möglichen Einschränkungen gewarnt.

Weitere Informationen Bahnstreik: Zugverkehr in Niedersachsen stark eingeschränkt Wegen des bundesweiten GDL-Warnstreiks fallen die meisten Fernverbindungen aus. Vielerorts stehen auch Regionalzüge still. mehr

Schleswig-Holstein: Notfahrplan auf den Hauptstrecken

Auch der Zugverkehr in Schleswig-Holstein lief nach einem stark ausgedünnten Fahrplan. Eine Bahn-Sprecherin sagte am Mittag, auf dem sonst stark frequentierten Kieler Bahnhof habe relative Ruhe geherrscht. Am Infoschalter fragten Reisende nach ihren Fahrtmöglichkeiten. Einen großen Andrang habe es aber auch dort nicht gegeben. Die Regionalbahnen waren nach Notfahrplan unterwegs. Zwischen Lübeck und Hamburg galt demnach beispielsweise ein Ein-Stunden-Takt, zwischen Kiel und Hamburg ein Zwei-Stunden-Takt, zwischen Sylt und Hamburg ein Drei-Stunden-Takt. Viele andere Verbindungen fielen ganz aus.

Weitere Informationen Bahnstreik der GDL: Freitag sollen Züge wieder nach Plan fahren Die Lokführergewerkschaft GDL hat zum Warnstreik bei der Deutschen Bahn aufgerufen. Auch der Regionalverkehr in SH ist heute betroffen. mehr

Mecklenburg-Vorpommern: "Massive Einschränkungen"

Auch in Mecklenburg-Vorpommern führte der Warnstreik zu "massiven Einschränkungen", wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn sagte. Im Regionalverkehr der DB gab es demnach nahezu keine Fahrten mehr. Ziel sei es, ab Freitag früh alle Regionallinien im Nordosten wieder bedienen zu können.

Weitere Informationen Bahnstreik: Regionalverkehr in MV fast komplett eingestellt Bahnreisende müssen mit Zugausfällen rechnen. Auch in MV wird bis heute 18 Uhr fast gar nichts gehen. mehr

Hamburg: S-Bahn fährt nach Notfahrplan - wohl bis Ende des Tages

In Hamburg fuhr die S-Bahn heute nach einem Notfahrplan. Es gelte "der 20-Minuten-Takt auf fast allen S-Bahn-Linien", teilte die Deutsche Bahn mit. Lediglich die Linie S1 Ohlsdorf - Poppenbüttel falle ganz aus. Fahrgäste sollten sich online auf dem Laufenden halten. Am Nachmittag teilte die Bahn zudem mit, dass die Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr in wohl noch bis zum Tagesende andauern würden, auch nach dem Ende des Streiks. Teilweise herrschte großer Andrang an den S-Bahnsteigen. Die Hamburger Hochbahn wollte deshalb zusätzliche U-Bahnen und Busse einsetzen.

Am Hamburger Hauptbahnhof versammelten sich am Vormittag etwa 100 Lokführerinnen und Lokführer, um ihre Forderungen im Rahmen des Warnstreiks zu bekräftigen.

Weitere Informationen Wie der Bahn-Warnstreik Hamburg getroffen hat Der Streik der Lokführer und Lokführerinnen hat auch in Hamburg zu vielen Ausfällen geführt. Nach Streikende gibt es noch Einschränkungen. mehr

Unternehmerverband: Drohkulisse entgegen jeder Gepflogenheit

Der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Unternehmensverbände in Hamburg und Schleswig-Holstein (UVNord), Michael Thomas Fröhlich, verlangte von der GDL zu verhandeln, ohne zu streiken. "Es kann nicht sein, dass zu einem so frühen Zeitpunkt entgegen jeder Gepflogenheit eine Drohkulisse aufgebaut wird."

Der Ehrenvorsitzende des Fahrgastverbandes Pro Bahn, Karl-Peter Naumann, hatte am Mittwoch auf NDR Info die knappe Ankündigungsfrist für den Streik kritisiert. Er forderte, im Sinne der Fahrgäste eine Ankündigungsfrist von mindestens 48 Stunden einzuhalten. Forderungen der GDL, wie eine Arbeitszeit-Reduzierung, halte er aber für nachvollziehbar: "Das ist ein ganz wichtiger Punkt für die Menschen, die im 24/7-Dienst arbeiten." Es gehe um "attraktive Bedingungen, denn es fehlen ja ganz viele Lokführer, es fehlen viele Stellwerker - und die Leute müssen alle sehr viel arbeiten".

AUDIO: Hintergründe zum Bahnstreik - sind 11 Prozent zu wenig? (6 Min) Hintergründe zum Bahnstreik - sind 11 Prozent zu wenig? (6 Min)

Gewerkschaft fordert kürzere Arbeitszeit und mehr Geld

Laut Bahn verhandelt die GDL für knapp 10.000 Mitarbeiter des Staatskonzerns. Der bisherige Tarifvertrag mit der Gewerkschaft war Ende Oktober ausgelaufen. Die GDL verlangt unter anderem 555 Euro monatlich mehr. Zudem soll die Arbeitszeit für Schichtarbeiter ohne Lohnkürzung auf 35 von 38 Stunden die Woche gesenkt werden. Außerdem wird einmalig eine steuerfreie Inflationsprämie von 3.000 Euro gefordert. Und die Vertrags-Laufzeit solle zwölf Monate nicht übersteigen.

Die Bahn lehnt die Forderungen als zu hoch ab. Sie würden ihren Angaben zufolge in Summe ein Volumen von 50 Prozent mehr bedeuten.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 16.11.2023 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tarifpolitik Bahnverkehr Gewerkschaften