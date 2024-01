Bahnstreik: Weiterhin massive Ausfälle im Fern- und Regionalverkehr Stand: 11.01.2024 19:00 Uhr Wegen des bundesweiten Streiks der Lokführer gelten auch in Norddeutschland weiterhin die Notfahrpläne der Deutschen Bahn (DB). Der GDL-Streik soll bis morgen Abend dauern. Wenn die Bahn bis dahin kein Angebot vorlegt, soll es weitere Aktionen geben, kündigte GDL-Chef Weselsky an.

Donnerstag war der zweite Tag des Streiks der Lokführer. Pendler und Bahnreisende mussten wieder mit erheblichen Einschränkungen im Zugverkehr zurechtkommen. Wie schon gestern fährt im Fernverkehr erneut nur jeder fünfte Zug. Laut Bahn kommt es auch im Regionalverkehr zu massiven Ausfällen und Beeinträchtigungen. Die Bahn empfiehlt, geplante Reisen zu verschieben. Tickets behalten ihre Gültigkeit, die Zugbindung ist aufgehoben. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden.

Notfahrpläne können nicht immer eingehalten werden

Seit 2 Uhr Mittwoch früh läuft der Streik, erst am Freitag um 18 Uhr soll er beendet sein: Die GDL legt zum dritten Mal in dieser Tarifrunde den Personenverkehr auf der Schiene weitgehend lahm. Güterzüge stehen schon seit Dienstagabend still.

Die Bahn hat mit Notfahrplänen auf den Ausstand reagiert. Diese können aber nicht überall eingehalten werden. Die Bahn empfiehlt Reisenden, sich in den Streik-Tagen immer aktuell online zu informieren. Fahrgäste können sich dort oder über die kostenlose Rufnummer (0 8000) 996 633 über ihre Fahrtmöglichkeiten informieren.

Weitere Informationen Bahn-Streik: Welche Rechte Reisende haben Der Bahnverkehr ist aufgrund des Streiks der GDL bis Freitag massiv beeinträchtigt. Was können Bahnkunden tun? mehr

Niedersachsen: Zahlreiche Regionalverbindungen betroffen

In Niedersachsen sind landesweit zahlreiche Regionalverbindungen von dem Streik betroffen. Nach Angaben der DB fahren einzelne Züge von Norddeich Mole nach Hannover, von Cuxhaven nach Hamburg sowie von Osnabrück nach Bremerhaven-Lehe. Im Zwei-Stunden-Takt gebe es auch Verbindungen von Braunschweig nach Helmstedt oder nach Herzberg (Harz), zwischen Nordhausen und Northeim sowie zwischen Kreiensen und Goslar.

Auch das Eisenbahnunternehmen Transdev wird bestreikt. Zu Transdev gehören etwa die Nordwestbahn und die Regio-S-Bahn in Hannover. Fahrgäste der S-Bahn müssen mit vielen Zugausfällen und Verspätungen rechnen, hieß es vom hannoverschen Verkehrsverbundes GVH. Auf einigen S-Bahnlinien wurde ein Notverkehr mit Bussen organisiert, der allerdings tagsüber aufgrund der Bauern-Proteste in Hannovers Innenstadt beeinträchtigt war.

Nicht direkt vom Streik betroffen sind in Niedersachsen die privaten Anbieter Metronom, Enno, Erixx sowie die Eurobahn und die Westfalenbahn. Die Betreiber teilten mit, sie wollten an ihren Fahrplänen festhalten. Allerdings könne der Streik auch bei ihnen dazu führen, dass einzelne Züge ausfallen oder sich verspäten, zum Beispiel, wenn Stellwerke der Deutschen Bahn nicht besetzt werden können.

Weitere Informationen Bahnstreik: Diese Strecken in Niedersachsen sind betroffen Der Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr ist durch den GDL-Ausstand stark beeinträchtigt. Die Bahn rät von Zugreisen ab. mehr

SH: Züge teils nur im Drei-Stunden-Takt

In SH vom Streik betroffen sind nach Angaben der Bahn alle Zugstrecken, die von der DB Regio betrieben werden.

Der RE8 und der RE80 zwischen Lübeck und Hamburg sollen im Stunden-Takt fahren.

Züge der Linien RE7 und RE70 zwischen Hamburg, Neumünster und Kiel sowie die Regionalbahn 81 von Bad Oldesloe nach Hamburg sollen im Zwei-Stunden-Takt fahren.

Zwischen Neumünster und Flensburg fahren die Züge voraussichtlich im Drei-Stunden-Takt, ebenso zwischen Westerland auf Sylt und Niebüll zur Hauptverkehrszeit.

Vereinzelt verkehren Züge auf der Strecke zwischen Husum und Niebüll.

Züge zwischen Heide und Itzehoe fallen komplett aus.

Beim Regionalbahn-Betreiber Erixx hingegen sollen die Zugfahrten nach dem aktuell gültigen Plan stattfinden, teilte das zum Netinera-Konzern gehörende Unternehmen mit. Für die Netinera-Gruppe gebe es seit Mitte Dezember einen Tarifabschluss, hieß es zur Begründung. Die Verbindungen der AKN werden nach Angaben des Betreibers ebenfalls nicht bestreikt. Nur zwischen Neumünster und Neumünster Süd kam es nach eigenen Angaben bis 13 Uhr zu Ausfällen, da auch hier ein Stellwerk von der DB betrieben wird.

Auch die Nordbahn wird nicht bestreikt und will sämtliche Zugfahrten auf ihren Strecken regulär durchführen. Laut dem Unternehmen kam es aber doch zu Zugausfällen, da gewisse Stellwerke von der DB betrieben werden. Davon betroffen waren Donnerstag bis mittags die Verbindungen zwischen Hamburg und Elmshorn, zwischen Neumünster und Büsum und zwischen Neumünster und Bad Oldesloe.

Weitere Informationen Bahnstreik bis Freitag: So fahren die Züge in Schleswig-Holstein Die Lokführer der GDL streiken - mit erheblichen Auswirkungen auf den Bahnverkehr, auch in Schleswig-Holstein. mehr

MV: Nur sehr begrenztes Zug-Angebot gesichert

In Mecklenburg-Vorpommern musste der Verkehr auf mehreren Verbindungen ersatzlos eingestellt werden, wie der Verkehrsverbund Warnow (VVW) mitteilte. Dabei ging es demnach um zwei Linien der Rostocker S-Bahn sowie um mehrere Verbindungen im Regionalverkehr - etwa zwischen Barth und Velgast sowie zwischen Züssow und dem Seebad Heringsdorf.

Die DB bedient im Regionalverkehr auch mehrere Strecken von und nach Mecklenburg-Vorpommern - etwa den RE1 zwischen Hamburg und Rostock. Verbindungen der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH (ODEG) - etwa zwischen Rostock und Pasewalk und Rostock und Binz auf Rügen - sollen nicht betroffen sein, dort gibt es einen Haustarifvertrag.

Weitere Informationen Bahnstreik in MV: Weiter massive Einschränkungen und Notfahrplan Bahnreisende mussten auch heute mit Verspätungen und Ausfällen rechnen. Der Notfahrplan der Deutschen Bahn gilt weiter. mehr

Hamburg: S-Bahn fährt nach Notfahrplan

Auch bei der Hamburger S-Bahn gibt es massive Auswirkungen. Auf folgenden Strecken fährt die S-Bahn Hamburg nach einem Notfahrplan:

S1: Wedel <> Blankenese / Blankenese <> Airport (20-Min-Takt)

S2: Altona <> Aumühle (20-Min-Takt)

S3: Pinneberg <> Neugraben (20-Min-Takt)

S5: Neugraben <> Stade (60-Min-Takt)

Fahrgäste sollten wenn möglich U-Bahnen und Busse nutzen - die Hochbahn ist von dem Ausstand nicht betroffen.

Weitere Informationen Streik der Lokführer: Massive Behinderungen im Bahnverkehr Die Lokführergewerkschaft GDL legt den Zugverkehr bis Freitagabend weitgehend lahm. Die Hamburger S-Bahn fährt nach einem Notfahrplan. mehr

Weselsky: Wenn bis Freitag nichts kommt, gibt es wieder Streik

GDL-Chef Claus Weselsky kündigte an, dass der Tarifkonflikt mit der DB nach dem derzeitigen Streik möglicherweise nicht beendet sei: "Wenn nichts kommt bis Freitag, machen wir eine Pause und gehen in den nächsten Arbeitskampf", sagte er Mittwoch im ZDF-Morgenmagazin. Er kritisierte das jüngste Angebot der Bahn als Provokation.

Das Unternehmen habe ein Angebot vorgelegt und flexible Arbeitszeiten vorgeschlagen, sagte Bahnsprecherin Anja Bröker im ZDF. Dies dürfe nicht gleich vom Tisch gefegt werden.

Fahrgastverband fordert Einigung und Investitionen

Der Fahrgastverband Pro Bahn steht zwar "grundsätzlich hinter dem Streikrecht", sagte der bayerische Landesvorsitzende und Bundes-Vize Lukas Iffländer am Mittwoch dem Bayerischen Rundfunk. Gut sei, dass die Gewerkschaft den Streik diesmal rechtzeitig angekündigt habe - allerdings müsse das "die letzte große Streikrunde" sein.

Karl-Peter Naumann, ebenfalls vom Fahrgastverband Pro Bahn, forderte bei NDR Info live höhere Investitionen in das Schienensystem. In der Schweiz würden pro Jahr und Einwohner 400 Euro für den Schienenverkehr investiert werden, in Deutschland habe der Wert lange unter 100 Euro gelegen. "Wenn man so wenig Geld ausgibt für die Schiene, dann darf man sich nicht wundern, wenn es nicht funktioniert", sagte Neumann.

Christine Große, Professorin für Schienenverkehr an der FH Erfurt, erklärte zum Hintergrund der Sparpolitik, dass mit der Deutschen Einheit eine Straffung der Infrastruktur einherging in Ost und West. Weichen und Gleise seien massiv zurückgebaut worden. Seit 1994 wurde die Hälfte der Weichen entfernt. Der damals vorhandene Verkehr habe auf dieser gestrafften Infrastruktur bestehen können. "Aber heute sind wesentlich mehr Züge auf der verkleinerten Infrastruktur unterwegs", sagte Große. Das könne nicht funktionieren. "Sobald ein Zug Verspätung hat, werden folgende Züge das übernehmen." Schlichtweg deshalb, weil es zu wenig Weichen und Ausweichgleise gebe. "Die Verspätung strahlt ins System."

Weitere Informationen 26 Min NDR Info live: Bahnfrust - Wie kommt die DB wieder auf Kurs? Zugausfälle, Verspätungen, defekte Klimaanlagen, mangelhafte Kommunikation, überfüllte Waggons: Was sind die Ursachen für die Bahn-Dauerkrise? Darum ging es bei NDR Info live. 26 Min

Hintergrund des Streiks: Streit über Verringerung der Wochenarbeitszeit

Knackpunkt bei den aktuellen Tarifverhandlungen ist augenscheinlich die Forderung der GDL nach einer Verringerung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden bei vollem Lohn. Bei ihrem jüngsten Angebot griff die Bahn erstmals die geringere Arbeitszeit auf. Das Unternehmen lehnt es aber ab, den Mitarbeitenden dafür denselben Lohn zu zahlen. Die Bahn schlägt stattdessen vor, bestehende Wahlmodelle bei der Arbeitszeit auszuweiten.

Die Gewerkschaft fordert neben der Reduzierung der Arbeitszeit unter anderem 555 Euro mehr pro Monat sowie eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie. Die Bahn bot unter anderem elf Prozent mehr Geld in Aussicht - bei einer Laufzeit von 32 Monaten. Bereits Anfang Dezember 2023 war es zu einem 24-stündigen Warnstreik im Personen- und Güterverkehr gekommen. Den ersten Warnstreik der GDL in der laufenden Tarifauseinandersetzung hatte es im November gegeben.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 11.01.2024 | 06:41 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr