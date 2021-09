Bahnstreik: Fünfter Tag in Folge gestartet Stand: 06.09.2021 06:58 Uhr Der fünfte Streiktag in Folge bei der Bahn ist gestartet und Reisende in Hamburg und Schleswig-Holstein müssen sich weiterhin auf Verspätungen und Zugausfälle einstellen. Die Gewerkschaft GDL setze ihren Streik unvermindert fort, hieß es.

"Die Situation ist unverändert, der Ersatzfahrplan ist erneut wie geplant angelaufen", sagte eine Bahnsprecherin am Morgen. Die zum Wochenende hin erhöhten Kapazitäten im Fernverkehr auf etwa 30 Prozent können demnach auch in der neuen Woche aufrechterhalten werden. Im Regionalverkehr rechnet die Deutsche Bahn damit, dass durchschnittlich etwa 40 Prozent der Fahrten stattfinden.

Einschränkungen für Bahnreisende

So fahren in Schleswig-Holstein und Hamburg beispielsweise weiterhin auf der Strecke zwischen Flensburg beziehungsweise Kiel und Hamburg Züge des RE 7/RE 70 im Zweistundentakt, zwischen Hamburg und Lübeck soll der RE 8 stündlich unterwegs sein. Auch der S-Bahn-Verkehr in Hamburg ist von den Streiks betroffen und stark ausgedünnt. Die Linien S31, S2 und S11 fallen aus. Die Linien S1, S21 und S3 sollen im Innenstadtbereich im 20-Minuten-Takt verkehren. Auch in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern gibt es Einschränkungen.

Rat der Bahn: Kurz vor Abfahrt über Zugangebot informieren

Die Bahn rät, Reisen möglichst zu verschieben und sich bei zwingenden Reisen auch kurzfristig vor Abfahrt über das Zugangebot zu informieren. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) will mit dem Streik höhere Einkommen und bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten bewirken. Es ist der dritte Streik in dieser Tarifrunde. Um 2 Uhr in der Nacht auf Dienstag soll der Arbeitskampf beendet werden.

Gericht billigt Streik

Das Landesarbeitsgericht Frankfurt hatte am Freitag in zweiter Instanz den Antrag der Deutschen Bahn auf einstweilige Verfügung zurückgewiesen, mit der das Unternehmen den Arbeitskampf stoppen wollte. GDL-Chef Claus Weselsky zeigte sich zufrieden mit der Entscheidung des Landesarbeitsgerichts und teilte erneut gegen den Vorstand der Deutschen Bahn aus. "Richten Sie Ihren Frust und richten Sie Ihre Wut gegen diejenigen, die mit allen Mitteln versucht haben, Grundrechte in diesem Land mit Füßen zu treten und mit allem Mitteln versucht haben, diese Gewerkschaft, die einen aufrechten Arbeitskampf führt, zum Stoppen zu bringen", sagte Weselsky.

Bahn: "Appell zu gütlicher Einigung verhallte bei der GDL"

Die Bahn bedauerte den Richterspruch. Personalvorstand Martin Seiler sagte laut Mitteilung: "Wir haben im Interesse unserer Kunden alles unternommen, damit die GDL ihre Blockade der Tarifverhandlungen aufgibt. Auch das Arbeitsgericht Frankfurt hatte gestern dringend zu einer gütlichen Einigung aufgerufen. Aber auch dieser Appell der Richter verhallte bei der GDL-Spitze."

Bahn legt GDL neues Angebot vor

Kurz nach Beginn der dritten Streikrunde im Güterverkehr hatte die Bahn am späten Mittwochnachmittag ein neues Angebot vorgelegt. Es beinhalte eine Corona-Prämie von bis zu 600 Euro und eine Laufzeit des Tarifvertrags von 36 Monaten, hieß es aus Bahnkreisen. Das Angebot sei der GDL schriftlich unterbreitet worden. Eine Corona-Prämie von 600 Euro gehört zu den wichtigsten Forderungen der Gewerkschaft. Bei der Laufzeit will die GDL indes nicht über 28 Monate hinausgehen. Außerdem soll die erste Tarifstufe von 1,7 Prozent bereits für das laufende Jahr ausgezahlt werden.

GDL-Chef Weselsky: Angebot nicht annehmbar

Die GDL lehnte das Angebot aber ab. Weselsky: "Dieses Angebot kann kein Mensch und vor allem keine Gewerkschaft auf dieser Welt annehmen." Der Konzern verlangt aus Sicht des GDL-Vorsitzenden, den Geltungsbereich des Tarifvertrages zu beschränken, sodass er für neue Mitglieder nicht zur Anwendung kommt. "Die Zielsetzung des Bahnvorstandes ist die Existenzvernichtung der GDL", sagte Weselsky. Auch inhaltlich sei das Angebot nicht annehmbar. So enthalte es eine Nullrunde für dieses Jahr.

Schon Arbeitsgericht hatte gegen Bahn entschieden

Erstinstanzlich hatte das Arbeitsgericht Frankfurt am Donnerstagabend den Antrag der Bahn abgelehnt. Es könne im Eilverfahren "nicht mit hinreichender Sicherheit" festgestellt werden, dass mit dem Streik "unzulässige tarifpolitische Ziele verfolgt werden", sagte eine Sprecherin. Zuvor war der Versuch des Vorsitzenden Richters gescheitert, mit einem Vergleich beide Seiten im Tarifkonflikt an den Verhandlungstisch zurückzuholen.

Kritik vom Deutschen Gewerkschaftsbund

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) kritisierte das Verhalten der GDL im Tarifstreit mit der Bahn. DGB-Chef Reiner Hoffmann forderte die Lokführergewerkschaft auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Er sehe es es kritisch, dass eine Berufsgruppe wie die Lokführer ihre partikularen Interessen gegen das Gesamtinteresse aller Bahn-Beschäftigten durchsetzt, sagte Hoffmann der "Rheinischen Post". Die GDL sei nur in 16 der über 300 Bahn-Betriebe in der Lage, Tarifverträge auszuhandeln. Für alle anderen sei die größere Bahn-Gesellschaft EVG zuständig. Hoffmann sagte weiter, der GDL und ihrem Vorsitzenden Weselsky gehe es um das pure Überleben.

Bahn vermutet politische und juristische Ziele

Die Bahn vermutet hinter dem Fünf-Tage-Streik der GDL politische und juristische Zielsetzungen, die in einem Tarifvertrag nicht regelbar seien. Auch im November 2014 hatte die Bahn gegen laufende Streiks der GDL in der damaligen Tarifrunde geklagt. Damals argumentierte die Bahn, dass der Arbeitskampf unverhältnismäßig hohen Schaden anrichte - vergeblich.

Tickets können flexibel genutzt werden

Wegen des Streiks gelten erweiterte Kulanzregeln: So können gebuchte Fahrkarten im Fernverkehr bis zum 17. September genutzt werden, die Zugbindung bei Sparpreisen ist aufgehoben. Alternativ können Fahrkarten kostenfrei erstattet werden. Vor Fahrtantritt sollten sich Kunden über die geplante Verbindung informieren, beispielsweise auf der Internetseite der Deutschen Bahn. Erneut richtete die Bahn auch die kostenlose Fahrgast-Hotline unter der 08000 99 66 33 ein.

