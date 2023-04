Bahnstreik: Freitagvormittag droht bundesweiter Ausstand Stand: 18.04.2023 19:19 Uhr Am Freitag müssen sich Bahnreisende wohl auf massive Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Laut Medienberichten plant die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) einen bundesweiten Ausstand.

Wie der Bayerische Rundfunk aus Verhandlungskreisen bei den Tarifverhandlungen erfuhr, sollen die Streiks von Betriebsbeginn bis 11 Uhr dauern und sowohl den Nah- als auch den Fernverkehr betreffen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft hat sich dazu noch nicht offiziell geäußert, sondern für Mittwoch eine Pressekonferenz angekündigt.

Eisenbahngewerkschaft fordert mindestens 650 Euro mehr Lohn

Die EVG fordert bei einer Laufzeit von einem Jahr mindestens 650 Euro mehr Lohn pro Monat oder zwölf Prozent mehr bei den oberen Einkommen. Derzeit verhandelt die Gewerkschaft in zweiter Runde mit den rund 50 Bahnunternehmen.

Am Mittwoch trifft sich die Gewerkschaft mit dem Unternehmen Transdev, dem Mutterkonzern unter anderem von NordWestBahn und Nord-Ostsee-Bahn. Mit der Deutschen Bahn ist das nächste Treffen für die kommende Woche angesetzt. Die Tarifverhandlungen betreffen dort gut 180.000 der etwa 230.000 Beschäftigten.

Angebot der Bahn sei ungenügend - EVG will Druck erhöhen

Im Öffentlichen Dienst, der vor drei Wochen bundesweiten streikte, liegt mittlerweile ein Schlichterspruch vor, an dem sich auch die Deutsche Bahn orientieren will. Angeregt wurden Lohn-Erhöhungen im Gesamtvolumen von über zehn Prozent. Die Schlichter schlugen ein in mehreren Raten bis Februar 2024 ausgezahltes steuerfreies Inflationsausgleichsgeld von 3.000 Euro vor, mit einer ersten Zahlung im Juni 2023.

Die EVG hatte dies am Wochenende aber als ungenügend abgelehnt. In der Einladung zur Pressekonferenz wurden die unzureichenden Angebote der Arbeitgeber kritisiert: "Deshalb müssen wir kurzfristig mehr Druck auf die Arbeitgeber ausüben, die immer noch meinen, die Forderungen der Beschäftigten ignorieren zu können."

Auch am Hamburg Airport wird gestreikt

Auch die Gewerkschaft ver.di kündigte für Donnerstag und Freitag neue Arbeitsniederlegungen an. An den Airports Hamburg, Düsseldorf und Köln/Bonn sind die Beschäftigen im Luftsicherheitsbereich, in der Fluggastkontrolle, der Personal- und Warenkontrolle sowie in den Servicebereichen zu einem zweitägigen Warnstreiks aufgerufen.

Allein in Hamburg sind 80.000 Fluggäste betroffen. Alle Abflüge am Donnerstag und Freitag wurden gestrichen, Ankünfte sollen möglich sein. Derletzte Streik des Kontrollpersonals vor rund einem Monat war nur 24 Stunden lang gewesen.

