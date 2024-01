Bahnstreik: Auch am zweiten Tag massive Beeinträchtigungen Stand: 25.01.2024 08:54 Uhr Auch am zweiten Tag des bundesweiten Streiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) gibt es Einschränkungen im Bahnverkehr. Die eingerichteten Notfahrpläne der Deutschen Bahn sollen allerdings wie geplant funktionieren.

Es läuft ein Notfahrplan, der auf der Webseite bahn.de über die normale Verbindungsabfrage einzusehen ist. Allerdings sichere er nur ein sehr begrenztes Zugangebot im Regional- und Fernverkehr, teilte die Bahn mit. Wie bei den drei vorherigen Arbeitskämpfen fielen auch dieses Mal rund 80 Prozent der Züge im Fernverkehr aus. In den Ballungsräumen gebe es zudem Ausfälle und Verspätungen bei den S-Bahnen. Hinzu kommen die Auswirkungen des Sturms auf den Bahn- und Straßenverkehr. Im Güterverkehr läuft der Streik bereits seit Dienstagabend. Nach Bahnangaben werden "etliche" Güterzüge bestreikt und könnten so ihre Ziele nicht erreichen.

DB: Fahrscheine später nutzen oder stornieren

Das Unternehmen riet ihren Kunden, wegen des ausgedünnten Angebots frühzeitig einen Sitzplatz zu reservieren. Fahrscheine können seit Mittwoch auch zu einem späteren Zeitpunkt genutzt oder storniert werden. Erneut würden wieder längere Züge mit mehr Sitzplätzen eingesetzt, "um möglichst viele Menschen an ihr Ziel bringen zu können".

Niedersachsen: Viele Züge fallen ganz aus

In Niedersachsen sind etliche Regional-Verbindungen von dem Streik betroffen. Viele Züge fallen ganz aus, verkehren nur vereinzelt oder auf Teilstrecken. Die Züge der Westfalenbahn, von Metronom, Erixx, Enno und Transdev, zu der auch die S-Bahn Hannover und die Nordwestbahn gehören, werden nicht bestreikt. Dennoch können beispielsweise bestreikte Stellwerke zu Verspätungen und Ausfällen im Fahrplan führen.

Schleswig-Holstein: Linie Lübeck-Hamburg im Stundentakt

Auch in Schleswig-Holstein werden einige Zuglinien nicht oder nur zeitweise bedient. Hingegen fahren der RE8 und der RE80 zwischen Lübeck und Hamburg im Stundentakt. Die Strecke zwischen Westerland auf Sylt und Hamburg-Altona wird im Drei-Stunden-Takt befahren. Die Züge des Sylt Shuttle plus sind zwischen Niebüll und Westerland für Reisende des Nahverkehrs freigegeben. Die Nordbahn und Erixx sind in Schleswig-Holstein nicht direkt vom Streik betroffen und fahren planmäßig. Ebenso wie die AKN, die sich in der vergangenen Woche im Tarifkonflikt mit der GDL geeinigt hatte. Vereinzelt kann es aber dennoch zu Einschränkungen kommen

MV: Ausfälle im Rostocker S-Bahnverkehr

In Mecklenburg-Vorpommern ist der Rostocker S-Bahn-Verkehr laut einem Bahn-Sprecher betroffen, Ersatzbusse werden dort nicht eingesetzt. Auch andernorts werden laut Bahn Verbindungen ersatzlos gestrichen. Vereinzelt fahren die Linien zwischen Hamburg und Rostock sowie zwischen Rostock und Berlin. Nicht direkt betroffen sind die Regionalzüge der Ostdeutschen Eisenbahn (Odeg). Sollten aber Stellwerksmitarbeiter der Bahn streiken, kann dies auch Auswirkungen auf Reisen mit der Odeg haben.

Beeinträchtigungen gibt es auch im Frachtverkehr. Euroports Germany berichtet von Ausfällen im Rostocker Überseehafen, von wo aus das Umschlagsunternehmen Lkw-Trailer aus Skandinavien unter anderem nach Italien per Bahn transportiert. Es gebe in dem Bereich 35 Prozent Ausfälle, so ein Unternehmenssprecher.

Hamburg: S-Bahnverkehr und Flughafen beeinträchtigt

Laut einem Sprecher der S-Bahn Hamburg wird ähnlich wie beim vergangenen Streik ein Notbetrieb aufrechterhalten. "Fahrgäste werden gebeten, nach Möglichkeit U-Bahnen und Busse zu nutzen." Da auch die Stellwerke bestreikt werden, kommt es auch bei Metronom, der Nordbahn sowie der AKN zu Ausfällen, obwohl diese Unternehmen nicht direkt bestreikt werden.

Auch der Betrieb am Hamburger Flughafen ist beeinträchtigt. Aus Angst, ihren Flug zu verpassen, kämen viele Passagiere zwei oder drei Stunden früher als nötig zum Flughafen, erklärte der neue Geschäftsführer des Airports, Christian Kunsch. Die Terminals seien darum voller als sonst. Der Hamburger Hafenlogistiker HHLA rechnet hingegen nicht mit größeren Einschränkungen an den Containerterminals. "Wir werden die geplante Abfertigung an die potenziellen Veränderungen im Bahnverkehr anpassen", sagte eine Sprecherin.

Bahn nennt GDL-Streik "unverantwortlich"

Am vergangenen Freitag hatte die Bahn der GDL ein neues Tarifangebot vorgelegt. Darin ist unter anderem auch eine Option zu einer Stunde weniger Arbeitszeit für Lokführer und Zugbegleiter ab dem 1. Januar 2026 enthalten. Für neue Verhandlungen reichte dies aber offenbar nicht aus. "Mit dem dritten und angeblich verbesserten Angebot hat die Deutsche Bahn erneut gezeigt, dass sie ihren bisherigen Verweigerungs- und Konfrontationskurs unverdrossen weiter verfolgt - von Einigungswillen keine Spur", hieß es in einer GDL-Mitteilung.

Die DB kritisierte den neuen Streik: "Die DB setzt auf Kompromisse, die GDL verschärft maßlos den Konflikt", erklärte ein Bahn-Sprecher. "Wer bei einem neuen Angebot mit bis zu 13 Prozent und der Möglichkeit der 37-Stunden-Woche bei gleichem Gehalt noch nicht einmal an den Verhandlungstisch kommt, handelt absolut unverantwortlich." Das Unternehmen hatte am späten Dienstagabend den Eingang eines Schreibens der GDL bestätigt, erklärte dazu aber: "Das ist kein Einigungsvorschlag, das ist die Wiederholung altbekannter Maximalforderungen, die so nicht umsetzbar sind." Die GDL komme der Bahn in keinem einzigen Punkt entgegen.

Kritik gab es auch von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP). Lösungen seien nur möglich, wenn man miteinander verhandele. Tarifkonflikte gehörten "ausgetragen und nicht ausgesessen", sagte Wissing. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) teilte mit, er wünsche sich schnelle und konstruktive Gespräche - er wolle sich aber nicht in den Konflikt einmischen. Die Grünen sprachen sich für ein Schlichtungsverfahren aus.

Verhärtete Fronten: Was ist die Lösung?

Aus ökonomischer Sicht sei es geboten, die Gesetzeslage dahingehend zu reformieren, dass eine Schlichtung vor einem Streik vorgeschrieben ist, meint Hagen Lesch, Tarifexperte am Institut der deutschen Wirtschaft. Im NDR Info Interview sagte er am Mittwoch, die Bahn sei Teil der kritischen Infrastruktur, ein Streik im Güterverkehr führe schon nach wenigen Tagen dazu, dass Lieferketten zusammenbrechen. "Die GDL führt jetzt den dritten Streik nach der letzten Verhandlungsrunde durch", sagte Lesch. Der Lokführergewerkschaft gehe es darum, den Arbeitgeber "durch Streiks in die Knie zu zwingen statt durch Verhandlungen". Wenn Tarifautonomie nicht funktioniere, dürfe der Staat nicht tatenlos zusehen.

Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickel von der Universität Bremen hält den erneuten Streik der GDL für einen schweren Fehler: "Nachdem die Bahn zum dritten Mal einen Tarifvorschlag gemacht hat, hätte die GDL unbedingt verhandeln müssen", sagte er im Gespräch mit NDR Info. Andererseits seien die Probleme der Bahn hausgemacht. Überall fehlten Fachkräfte, was das Unternehmen selbst zu verantworten habe, sagte Hickel.

Hingegen sieht der Gewerkschafts-Experte Wolfgang Schröder die Deutsche Bahn in der Pflicht, auf die GDL zuzugehen. Ein Grund für die verhärteten Fronten im Tarifkonflikt sei, dass die Bahn-Führung es ablehne, über Arbeitszeit-Verkürzungen für die Lokführer zu verhandeln.

Vierter Streik im laufenden Tarifkonflikt

Der Streik ist der vierte im laufenden Tarifkonflikt. Vor dem Jahreswechsel legte die GDL bei zwei Warnstreiks große Teile des Personenverkehrs lahm, im Januar folgte dann ein dreitägiger Streik mit ähnlicher Wirkung.

Das am Freitag präsentierte Angebot der Bahn sieht 4,8 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten ab August und weitere fünf Prozent mehr ab April 2025 vor. Zudem ist die Zahlung der Inflationsausgleichsprämie gleich nach einem möglichen Tarifabschluss vorgesehen. Die Laufzeit soll dem DB-Angebot zufolge bei 32 Monaten liegen. Lokführern und Zugbegleitern bietet die Bahn darüber hinaus an, ab dem 1. Januar 2026 die Arbeitszeit bei gleichem Gehalt von 38 auf 37 Stunden zu reduzieren - ohne Stundenabsenkung böte die Bahn 2,7 Prozent mehr Geld. In Summe erhielten die Beschäftigten, die bei der aktuellen Arbeitszeit bleiben, mit dem Angebot brutto 13 Prozent mehr Geld als jetzt. Die GDL fordert 555 Euro mehr pro Monat sowie eine Inflationsausgleichsprämie bei zwölf Monaten Laufzeit.

