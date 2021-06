Bahn will stillgelegte Strecken reaktivieren Sendung: NDR Info | 22.06.2021 | 14:00 Uhr 2 Min | Verfügbar bis 29.06.2021

Neben der Strecke Wrist-Kellinghusen in SH soll die Heidebahn in Niedersachsen und die Darßbahn in MV wieder in Betrieb gehen.