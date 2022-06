Stand: 20.06.2022 12:22 Uhr Baerbock wirbt für EU-Beitrittsperspektive für die Ukraine

Bundesaußenministerin Baerbock hat für eine konkrete EU-Beitrittsperspektive für die Ukraine geworben. Am Rande eines EU-Außenministertreffens sagte Baerbock, es gelte jetzt, nicht nach Schema F zu verfahren, sondern diesen historischen Moment zu nutzen. Die Außenminister beraten heute in Luxemburg über weitere Unterstützung für die Ukraine. Erwartet werden Stellungnahmen zu dem Vorschlag der EU-Kommission, dem Land den Status eines Beitrittskandidaten zu verleihen. Die Entscheidung dürfte auf dem EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel fallen. Dem Beschluss müssen alle 27 Mitgliedsstaaten zustimmen.

In einigen Ländern - wie in Portugal, Spanien und den Niederlanden - gibt es Bedenken. Kommissionspräsidentin von der Leyen rechnet nach eigenen Worten dennoch fest damit, dass die Ukraine den Status eines EU-Beitrittskandidaten bekommen wird. Sie sagte in der ARD, das Land habe große Fortschritte gemacht, auch wenn noch weitere Reformen notwendig seien.

AUDIO: Krieg in der Ukraine: Kampf für eine europäische Perspektive (5 Min) Krieg in der Ukraine: Kampf für eine europäische Perspektive (5 Min)

Selenskyj befürchtet verstärkte russische Angriffe

Der ukrainische Präsident Selenskyj warnte vor noch heftigeren russischen Angriffen in der Ukraine. Hintergrund seien die Beratungen über das Beitrittsgesuch der Ukraine zur Europäischen Union, sagte er in einer Videobotschaft. Unterdessen gehen die Kämpfe vor allem im ostukrainischen Donbass weiter. Die Ortschaften im Umkreis der umkämpften Stadt Sjewjerodonezk stehen weiterhin unter intensivem russischen Beschuss.