Baerbock: Einsatz von Minen in der Ukraine ist erschreckend

Deutschlands Außenministerin Baerbock ist zu einem vorher nicht angekündigten Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Es ist das zweite Mal seit Kriegsbeginn, dass sie dorthin gereist ist. In einem Kiewer Vorort besuchte die Grünen-Politikerin ein von Deutschland unterstütztes Minenräumprojekt. Baerbock sagte, es sei erschreckend zu sehen, dass die russische Armee neben Anti-Panzerminen auch Anti-Personenminen eingesetzt habe. Es habe ganz bewusst das Ziel gegeben, auch Zivilisten zu töten. Die Ministerin sagte der Ukraine erneut dauerhafte Hilfe zu - jedoch ohne dabei konkret zu werden. Baerbock war in der Nacht mit einem Sonderzug von Polen nach Kiew gereist. Aus Sicherheitsgründen war ihr Besuch im Vorfeld nicht öffentlich bekannt gemacht worden.

Ukraine erobert offenbar Kupjansk zurück

Das ukrainische Militär hat eigenen Angaben zufolge die strategisch wichtige Stadt Kupjansk in der Region Charkiw zurückerobert. Der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU veröffentlichte Fotos, die eigene Einheiten in der bislang von Russland besetzten Kleinstadt zeigen sollen. Sie ist ein wichtiger Eisenbahn-Knotenpunkt, der für den russischen Nachschub für die Truppen an der Front große Bedeutung hat.

Bundeswehr übt mit Spezialkräften in Estland

Spezialkräfte der Bundeswehr sollen in Estland den Schutz kritischer Infrastruktur des östlichen Nato-Partners trainieren. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur werden sich im Oktober mehr als 150 deutsche Soldatinnen und Soldaten an der Übung beteiligen, darunter das Objektschutzregiment der Luftwaffe, Scharfschützen und Minentaucher. Hintergrund ist die veränderte sicherheitspolitische Lage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Die Luftwaffe beteiligt sich seit Jahren an der Sicherung des Nato-Luftraums über dem Baltikum - und die Marine an der Räumung verbliebener Weltkriegs-Seeminen.

