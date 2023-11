Bad Lauterberg: Was wollen die Reichsbürger im Ex-Kurhotel?

Sendung: Aktuell | 20.11.2023 | 08:06 Uhr | von Jan-Henrik Ipsen

5 Min | Verfügbar bis 19.11.2025

Eine Gruppe von selbsternannten Reichsbürgern will ein ehemaliges Kurhotel in Bad Lauterberg im Harz sanieren. Im Ort kommt das nicht gut an.