BSH warnt vor Sturmflutgefahr an der Nordseeküste Stand: 14.01.2024 21:07 Uhr Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnt: An der Nordsee besteht in der Nacht beziehungsweise am Morgen Sturmflutgefahr.

Für die deutsche Nordseeküste und Emden sagt die Behörde einen bis zu 1,50 Meter höheren Pegelstand gegenüber dem mittleren Hochwasser voraus, für das Weser- und Elbegebiet 2 bis 2,50 Meter mehr als das mittlere Hochwasser. Auch am Pegel in Hamburg-St. Pauli ist nach BSH-Angaben zum Scheitelpunkt gegen 7 Uhr morgens dürfte das Hochwasser um etwa zwei Meter höher ausfallen als üblich. "Der Fischmarkt dürfte somit überflutet werden", sagte Xin Li, wissenschaftliche Mitarbeiterin beim BSH, im Gespräch mit NDR.de. Sturmfluten dieser Stärke gebe es pro Wintersaison durchschnittlich vier bis fünf Mal an der Nordsee, so Li. "In dieser Saison liegen wir allerdings schon darüber."

"Aufgrund der hohen Abflussmengen in der Elbe ist im Gebiet um das Wehr Geesthacht mit deutlich erhöhten Wasserständen zu rechnen", schreibt das BSH auf seiner Webseite. Dort ist eine detaillierte Karte aller aktuellen Pegelstände und Prognosen abrufbar.