Auftakt zum Wintereinbruch: Heute fällt der erste Schnee Stand: 05.02.2021 07:55 Uhr Es wird kalt und weiß an diesem Wochenende in Norddeutschland. Meteorologen rechnen mit fast zweistelligen Minusgraden und 30 Zentimeter Neuschnee.

Heute hält der Winter so langsam wieder Einzug im Norden. Fast überall kann es schneien und die Temperaturen bewegen sich vor allem in der kommenden Nacht langsam wieder Richtung Gefrierpunkt. So richtig startet der Winter dann voraussichtlich in der Nacht zu Sonntag durch - mit 10 bis 30 Zentimeter Neuschnee in Niedersachsen.

Niedersachsen bekommt die meisten Schneemassen ab

Wo genau das Hauptschneefallgebiet liegen wird, da sind sich die Wettermodelle noch uneins, wie Claudia Kleinert im NDR Fernsehmagazin "Hallo Niedersachsen" sagte. Ein kräftiger Ostwind kann zudem zu erheblichen Schneeverwehungen führen. Im Süden und Südwesten Niedersachsens besteht vor allem in der Nacht zu Sonntag die Gefahr von Eisregen und damit einhergehender akuter Glättegefahr auf den Straßen.

Dauerfrost voraussichtlich ab Sonnabend

Auch in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern wird Schneefall erwartet, jedoch nicht so stark wie in Niedersachsen. Ab Samstagabend rechnen die Meteorologen mit Dauerfrost. Weitere Schneefälle und Schneeverwehungen sagen sie für den Beginn der kommenden Woche vorher.

Eine seltene Wetterlage wie 1978/79

Der Grund für den Wintereinbruch sind nach Angaben von Wetterexperten Luftmassengrenzen, die genau über dem Norden liegen. Kalte Luft kommt aus Skandinavien zu uns, von Süden strömt deutlich wärmere und feuchte Luft dagegen, wie Böttcher erklärte. Diese Wetterlage "habe Potenzial" und berge "Risiken". Eine ähnliche Lage habe es im Winter 1978/79 gegeben - bei der Schneekatastrophe. Es handele sich derzeit um eine seltene Wetterlage, sagte auch Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst. Der DWD werde die Situation beobachten und gegebenenfalls Warnungen aussprechen.

