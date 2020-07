Aprikosen aus Schleswig-Holstein Sendung: NDR Info | 14.07.2020 | 14:00 Uhr 2 min | Verfügbar bis 21.07.2020 Nicht zu früh, aber auch keinen Tag zu spät: Obstbauer Maik Baumgarten muss genau den richtigen Zeitpunkt für die Ernte abpassen. Er erntet Aprikosen in der Haseldorfer Marsch.

