Airbus-Tochter Aerotec - Jobs in Gefahr Sendung: NDR Info | 06.07.2020 | 21:45 Uhr 1 min | Verfügbar bis 13.07.2020

Wegen der Corona-Krise will Airbus zahlreiche Stellen in Deutschland abbauen. Heute wurde bekannt: auch Airbus-Tochter Premium Aerotec ist mit 1.800 Stellen in Gefahr.