Agrardiesel-Subvention fällt: Morgen Bauern-Demo in Berlin Stand: 17.12.2023 16:04 Uhr Gegen die von der Bundesregierung geplante Streichung der Agrardiesel-Subvention und der Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft geht der Protest weiter. Am Montag soll es in Berlin eine Demonstration unter dem Motto "Zu viel ist zu viel! Jetzt ist Schluss" geben.

Offenbar will auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) an der Großdemonstration teilnehmen und eine Rede halten. Das berichtete die "Bild-"Zeitung am Sonntag. Özdemir selbst hatte die geplanten Kürzungen als "problematisch" kritisiert. Die Protestaktion soll am Montag am späten Vormittag am Brandenburger Tor in Berlin starten.

Der Deutsche Bauernverband (DBV) erwartet trotz der kurzfristigen Anmeldung und der Weihnachtszeit wegen der großen Emotionalität des Themas eine hohe Beteiligung. Die Landesverbände - darunter auch die Norddeutschlands - organisieren Busse, Auto- und Traktoren-Korsos nach Berlin.

Bereits Bauern-Proteste in Norddeutschland

Erste Proteste von Landwirten in Norddeutschland hatte es bereits am Donnerstag gegeben. Unter anderem hatten mehrere Trecker zeitweise den Wesertunnel in der Wesermarsch blockiert. Am Donnerstagabend fuhren rund 30 Trecker vor dem Privathaus von Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte (Grüne) auf. Dies wurde seitens der Politik als "unakzeptable Grenzüberschreitung" kritisiert. Am Freitagvormittag fuhren Landwirte aus Uelzen mit ihren Traktoren über die B4 in Richtung Braunschweig und sorgten damit für Verkehrsbehinderungen.

DBV fordert Rücknahme der geplanten Kürzungen

Der Präsident des DBV, Joachim Rukwied, forderte die Ampel-Koalition auf, die geplanten Streichungen zurückzuziehen. Ansonsten habe die Landwirtschaft keine Zukunft. "Wenn diese Pläne nicht zurückgenommen werden, wird es heftigen Widerstand geben", drohte Rukwied. In einer Mitteilung des Verbandes heißt es: "Alle Landwirtinnen und Landwirte, alle Berufsvertretungen sowie die gesamte Agrarwirtschaft" seien aufgerufen, sich zu beteiligen.

Die Streichungen sind Teil der Haushaltskonsolidierung der Bundesregierung nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Die Abschaffung der Vergünstigung auf die Kraftfahrzeugsteuer für die Forst- und Landwirtschaft soll nach Angaben aus Kreisen des Bundesfinanzministeriums 480 Millionen Euro jährlich einbringen. Zum Einsparpotenzial der Abschaffung der Steuerbegünstigungen beim Agrardiesel gibt es noch keine näheren Angaben. Rukwied wandte sich in einem Video-Aufruf an die Bäuerinnen und Bauern und sprach von "einer Milliarde" Euro Einbußen für die Landwirte und nannte dies inakzeptabel.

Backhaus zu Agrardiesel: "Eine einseitige Belastung der Landwirtschaft"

Bislang können Landwirte den Kraftstoff für ihre Traktoren oder Mähdrescher am Ende des Jahres bei der Steuer geltend machen. Das soll jetzt wegfallen. Diese Entscheidung komme unerwartet und sei auch nicht nachvollziehbar, sagt Lambert Hurink vom Landvolk Emsland. Denn die Steuern dienten der Infrastruktur, die von den Bauern kaum benutzt werde, weil sie mit ihren Fahrzeugen hauptsächlich auf dem Acker und auf dem Hof arbeiten. Hurink befürchtet, dass durch die Mehrbelastung noch mehr Familienbetriebe aufgeben.

Auch Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) hält die geplante Streichung der Beihilfen für Agrardiesel für einen Fehler. Im Interview auf NDR Info kritisierte er die Pläne als "einseitige Belastung der Landwirtschaft".

Habeck verteidigt Sparmaßnahmen

Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) hingegen verteidigte die Sparmaßnahmen: "Der Bundeskanzler, der Finanzminister und ich haben die Entscheidung zur Agrardiesel-Beihilfe im Sinne einer Gesamtlösung treffen müssen", so Habeck. "Das war nicht leicht - und auch ich weiß um die Härten. Aber wir müssen in Folge des Urteils des Bundesverfassungsgerichts mit weniger Geld auskommen und Ausgaben beschränken. Und wir drei haben diese Entscheidung im Rahmen des Gesamtpakets getroffen."

FDP und Landwirtschaftsministerium erheben Vorwürfe

Die FDP und das Bundeslandwirtschaftsministerium hatten sich zuvor gegenseitig die Verantwortung für die Maßnahmen zugeschoben. Landwirtschaftsminister Özdemir sprach von einer "überproportionalen" Belastung der Landwirtschaft, die er für "problematisch" halte. Der ernährungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Gero Hocker, konterte am Freitag, der "grüne Vorschlag" sei von Özdemir selber eingebracht, von Vize-Kanzler Robert Habeck als "zielführend bewertet" worden und habe nur so seinen Weg in den Entlastungshaushalt gefunden.

Habeck: "Özdemir hat vor Kürzungen gewarnt"

Das Landwirtschaftsministerium dementierte diesen Vorwurf. Ein Sprecher sagte der "Bild"-Zeitung, das Ministerium habe "zu keinem Zeitpunkt einen solchen Vorschlag eingebracht". Auch Vizekanzler Habeck nahm seinen Parteikollegen Özdemir gegen die Kritik der FDP in Schutz. "Der Landwirtschaftsminister hat davor gewarnt, die Agrardiesel-Beihilfe zu streichen. Cem Özdemir kennt die Lage der Bauern und die Belastung und hat das sehr deutlich gemacht."

