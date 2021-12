Ärzte ohne Grenzen: "Das Schönste ist, Leben zu retten." Stand: 23.12.2021 15:19 Uhr Vor 50 Jahren wurde in Frankreich eine Organisation gegründet, die 1999 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde: Medecins sans Frontiéres – "Ärzte ohne Grenzen."

von Stefan Schölermann

In mehr als 70 Ländern engagieren sich mehr als 40.000 Mitarbeiter dort, wo es um Leben und Tod gehen kann – in Kampfgebieten, in Krisenregionen und nach großen Katastrophen. Einer von ihnen ist der Krankenpfleger Amadeus von der Oelsnitz aus Hamburg. Die Arbeit des 59-jährigen ist von Verzweiflung und Hoffnung gleichermaßen geprägt. Dennoch: Amadeus von der Oelsnitz ist ein positiver Mensch – und das muss er auch sein. In seinem Alltag in der Drogenhilfe in Hamburg bekommt er tagtäglich auch Elend und Not zu sehen. Trotzdem ist er seit 2001 insgesamt elf Mal für "Ärzte ohne Grenzen" in Risiko- und Gefahrengebieten im Einsatz gewesen: "Ich habe immer schon mit Menschen gearbeitet, die in schwierigen Verhältnissen waren: Mit Drogensüchtigen oder in der HIV-Pflege. Dann wollte ich meine Fähigkeiten aber noch mal in einer Region einsetzen, die medizinal nicht so gut ausgestattet ist, wie unsere."

Viele Kinder von Malaria betroffen

Solange er nur über sich spricht, huscht ein freundliches Lächeln über das Gesicht des Mannes mit dem lustigen Stecker im linken Ohrläppchen. Doch wenn er über seine konkreten Einsätze berichtet, dann wird der Blick ernst, dann ballen sich seine Fäuste. Als er über einen Einsatz in einem Malariagebiet in Zentralafrika berichtet, klingt auch Schwermut mit: "In Malariagebieten haben wir häufig Kinder in den Notaufnahmen, weil sie den Parasiten im Körper nicht gewohnt sind und dann auch noch weite Wege haben. In den Anfangsphasen solcher Interventionen verlieren wir auch viele Kinder."

Besonders belastend: Die Arbeit in Krisengebieten

Naturkatastrophen wie Malaria auf dem afrikanischen Kontinent oder der Tsunami in Südostasien sind das Eine – erst recht belastend für ihn und seine Kolleg*innen sind aber menschengemachte Konflikte, sei es in Syrien, im Jemen oder in der zentralafrikanischen Republik, sagt der Mann aus Hamburg. Er berichtet von Machetenverletzungen oder Kalaschnikow-Schussverletzungen, die in Krisengebieten häufig vorkommen. In Syrien seien besonders Detonationen nach Raketenangriffen das größte Problem. Im Jemen betreffen die Verletzungsmuster vor allem die Zivilbevölkerung. Das sind Situationen, die auch für von der Oelsnitz und seine Kolleginnen und Kollegen eine Gefahr bedeuten: "Ich bin in ein Kreuzfeuer geraten. In unserer Nähe wurde gekämpft, so dass wir nicht arbeiten konnten. Wir waren auch schon eingeschlossen und in unserer direkten Nähe wurde geschossen. Das sind schon sehr belastende Momente für jemanden, der aus einer so friedlichen und heilen Welt kommt, wie ich."

Auch Täter werden behandelt

Nicht selten gehören auch Mitarbeiter von "Ärzte ohne Grenzen" zu den Opfern. Letztes Jahr seien drei Kolleg*innen umgekommen. Diese Möglichkeit, sagt er, sei immer da. Dennoch sind von der Oelsnitz und seine Kolleg*innen angespornt von der Hoffnung, Menschenleben retten zu können. Auch der Dank jener, die selbst oder deren Angehörige gerettet worden sind, gibt ihnen Kraft. Jeder könne sich auf die Hilfe von "Ärzte Ohne Grenzen" verlassen – ob Zivilist oder verwundeter Milizionär, der tags zuvor noch scharf geschossen hat. Die Waffe müsse allerdings vorher abgegeben werden. Es sei zwar nicht einfach, Täter zu behandeln, aber Menschenleben zu retten, sei das oberste Prinzip von Menschen ohne Grenzen.

Sein Lohn: Der Dank der Menschen

Im Kontrast dazu stehen Momente, in denen Menschen ihm gegenüber ihre Dankbarkeit ausdrücken. Wenn der menschenfreundliche Mann aus Hamburg darauf zu sprechen kommt, dann entspannen sich seine Hände, sein Gesicht wird weich und in seinen Augen sind Tränen der Rührung zu sehen: "Wir haben einmal sehr lange um das Leben eines an Malaria erkrankten Kindes gekämpft und schließlich auch gewonnen. Weil wir uns nicht verständigen konnten, hat die Mutter zum Dank meine Hand genommen und festgehalten. Das war enorm beeindruckend für mich." Solche Erlebnisse sind gewiss auch Ansporn für seine tagtägliche Arbeit in der Drogenhilfe in Hamburg.

