Ärger mit Wild-Campern auf Rügen

NDR Info - Infoprogramm - 04.07.2020 06:36 Uhr

In diesem Sommer schlagen viele Camping-Freunde ihre Zelte auf Plätzen an der Ostsee auf. Wohnmobil-Besitzer parken allerdings auch gerne einfach mal so in der Natur. Auf Rügen sorgt das für Probleme.