Forscher: Nicht Überbevölkerung, sondern Überkonsum ist das Problem Stand: 15.11.2022 16:10 Uhr Am 15. November in aller Früh wird in Hamburg-Altona der kleine Liam Raphael geboren. Rein rechnerisch könnte er der acht Milliardste Mensch auf der Erde sein. Die Zahl basiert auf der neuesten UN-Prognose. Ein Interview mit Frank Swiaczny vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung.

Herr Swiaczny, seit 1950 hat sich die Anzahl der Menschen auf der Welt mehr als verdreifacht. Was sind die Gründe dafür?

Frank Swiaczny: Das Bevölkerungswachstum auf acht Milliarden ist die Folge des demografischen Übergangs: Weltweit ist die Sterblichkeit stark rückläufig, mehr Menschen erreichen das Erwachsenenalter, werden älter und erreichen damit ein höheres Alter. Die Kindersterblichkeit konnte durch medizinische Maßnahmen auch in den ärmeren Ländern deutlich zurückgedrängt werden. In den 1950er-Jahren lag die Lebenserwartung bei der Geburt weltweit bei weniger als 50 Jahren. Heute sind wir bei etwa 72 Jahren im globalen Mittel, und für die nächsten Jahrzehnte wird nochmals ein Anstieg um fünf Jahre erwartet. Das ist tatsächlich ein großer Erfolg für die Entwicklungsanstrengungen - vor allen Dingen in den ärmeren Ländern.

Der Trend wird sich also fortsetzen?

Swiaczny: Nach den uns vorliegenden Daten wird sich die Weltbevölkerung in den nächsten Jahrzehnten noch weiter vergrößern. Wir rechnen damit, dass die Bevölkerung in den 2080er-Jahren bei etwa 10,4 Milliarden ein Maximum erreichen wird und danach ist mit einem langsamen Rückgang zu rechnen. Das setzt allerdings voraus, dass weiter in die menschliche Entwicklung investiert wird.

Wo werden besonders viele Kinder geboren und was bedeutet das?

Swiaczny: Langfristig geht das Geburtenniveau zurück, und das führt dazu, dass mehr Menschen sterben als geboren werden. Damit ist auch eine Alterung der Bevölkerung verbunden. Und das ist ein Trend, der weltweit zu beobachten ist. Besonders stark wird die Bevölkerung dort wachsen, wo im Moment noch sehr viele Kinder geboren werden. Das ist insofern problematisch, weil es diesen Ländern schwer fällt, entsprechend in menschlicher Entwicklung zu investieren - also Armutsbekämpfung, Gesundheit, Bildung - und die ganze dafür notwendige Infrastruktur zu finanzieren. China und Indien sind die beiden bevölkerungsreichsten Länder der Erde. Im nächsten Jahr wird Indien nach den Prognosen China als bevölkerungsreichstes Land überholt haben. Das hängt damit zusammen, dass in China das Geburtenniveau deutlich niedriger liegt als in Indien.

Wie ist die Entwicklung in Deutschland?

Swiaczny: Deutschland ist ein Land, in dem das Geburtenniveau schon lange relativ niedrig ist. Dass Deutschland trotzdem gewachsen ist, hängt damit zusammen, dass mehr Menschen aus dem Ausland zugezogen sind als fortgezogen. Das Bevölkerungswachstum in Deutschland muss vor dem Hintergrund des ökologischen Fußabdrucks betrachtet werden. In Deutschland verbrauchen Menschen rund dreimal so viel, wie nachhaltig zur Verfügung steht.

Was bedeutet Bevölkerungswachstum für die Umwelt?

Swiaczny: Der ökologische Fußabdruck ist bereits seit den 1970er-Jahren überschritten. Wir verbrauchen also mehr Ressourcen, als uns nachhaltig zur Verfügung stehen. Ein Kind, was heute in den ärmeren Ländern geboren wird, trägt allerdings nur sehr viel weniger dazu bei als ein Kind, was in einem der reichen Länder geboren wird. Letzteres hat einen sehr hohen ökologischen Fußabdruck. Experten sind sich einig, dass der Konsum das Hauptproblem ist, nicht die Bevölkerung. Es ist also eher Überkonsum und nicht Überbevölkerung.

Das Gespräch führte Benedikt Scheper.

