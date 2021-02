Abends glatt im Norden, am Wochenende Neuschneemassen? Stand: 03.02.2021 14:09 Uhr Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt auch für heute Abend und die kommenden Tagen vor überfrierender Nässe im Norden. Am Wochenende könnte es kräftig schneien.

In der zweiten Tageshälfte des Mittwochs entspannt sich die Lage auf den Straßen im Norden erst einmal laut DWD leicht. Am späten Nachmittag und Abend setzt im Norden von Schleswig-Holstein und im Nordosten von Mecklenburg-Vorpommern aber wieder Schneefall ein. Vom Süden Schleswig-Holsteins über den Südwesten Mecklenburg-Vorpommerns bis zur Uckermark muss dann erneut mit gefrierendem Regen und Glatteis gerechnet werden. Am Mittwochmorgen hatten Regen und Schnee vielerorts für glatte Straßen gesorgt - in Niedersachsen vor allem von Bremerhaven bis Uelzen. in Hamburg empfahl das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Autofahrten zu vermeiden und möglichst zu Hause zu bleiben.

Auch am Donnerstag wieder Glätte-Gefahr

In der Nacht zu Donnerstag herrscht dann laut DWD in Niedersachsen vor allem im Bereich der Elbe Glatteisgefahr. Durch den Übergang von Schnee zu Regen kann es auch in Mecklenburg-Vorpommern wieder glatt werden. Auch in Hamburg und Schleswig-Holstein sollten Autofahrer vorsichtig unterwegs sein. Dort kann weiter Schnee fallen.

Glätteunfälle gehen glimpflich aus

Im Norden ereigneten sich am Mittwoch mehrere Unfälle auf glatten Straßen. In Mecklenburg-Vorpommern rutschten laut Polizei einige Autos an der Mecklenburgischen Seenplatte und in Nordwestmecklenburg von den Straßen und zum Teil in Gräben. Ernsthaft verletzt wurde niemand. Im Landkreis Stade in Niedersachsen steckte ein Rettungswagen im Schnee fest und musste von einem Trecker befreit werden. Auch in Schleswig-Holstein kamen Autos auf glatten Fahrbahnen ins Rutschen. Mehrere Personen wurden leicht verletzt.

Tiefster Winter am Wochenende?

Das Wetter wird Norddeutschland voraussichtlich auch in den kommenden Tagen und vor allem am Wochenende weiter beschäftigen. Der Grund sind nach Angaben von Wetterexperten Luftmassengrenzen, die genau über dem Norden liegen. Kalte Luft kommt aus Skandinavien zu uns, von Süden strömt deutlich wärmere und feuchte Luft dagegen, wie Wetterexperte Frank Böttcher erklärte. Diese Wetterlage "habe Potential" und berge "Risiken". Eine ähnliche Lage habe es im Winter 1978/9 gegeben - bei der Schneekatastrophe. Einige Modelle sagten für Norddeutschland am Wochenende Neuschneehöhen von mehr als 30 Zentimetern vorher. Allerdings sei derzeit noch völlig unklar, wie sich die Situation tatsächlich entwickeln wird. Dazu sei es noch zu früh, so Böttcher. Auch Andreas Friedrich vom DWD bekräftigte, dass es noch zu früh sei, um verlässliche Aussagen für das Wochenende zu treffen. Es handele sich derzeit aber um eine seltene Wetterlage. Der DWD werde die Situation beobachten und gegebenenfalls Warnungen aussprechen.

Zugefrorene Seen und Flüsse nicht betreten

Unterdessen warnen die Behörden vor dem Betreten von zugefrorenen Seen. So seien unter anderem am Dienstag Polizisten zu einem See bei Bad Segeberg (Schleswig-Holstein) gerufen worden, weil sich zahlreiche Kinder und Erwachsene auf der Eisfläche aufhielten. Das Eis auf den Seen sei dünn und reiche bei weitem nicht aus, um schwerere Lasten zu tragen, so die Beamten. Gleiches gilt für die Seen in Niedersachsen. So hatte unter anderem die Feuerwehr im Landkreis Aurich bereits davor gewarnt, die Eisflächen zu betreten. Das Eis sei trotz Dauerfrost in den vergangenen Tagen sehr dünn.

