Ab Mittwoch soll Zugverkehr im Norden weitgehend normal laufen Stand: 24.08.2021 17:52 Uhr Für Fahrgäste der Deutschen Bahn (DB) soll es nach Ende des Streiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) in der Nacht zu Mittwoch im Norden keine großen Einschränkungen mehr geben.

"Die DB geht davon aus, dass am Mittwoch der Zugverkehr wieder weitgehend normal laufen wird", teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Kundinnen und Kunden sollten sich dennoch vor Reisebeginn über die Website, die App oder telefonisch informieren, ob ihr Zug wie geplant fährt. Am Montagfrüh hatte die GDL im Tarifkonflikt mit der Bahn den 48-Stunden-Streik im Personenverkehr des Konzerns gestartet. Im Güterverkehr rief die Gewerkschaft bereits ab Sonnabend zum Arbeitskampf auf. Andere Eisenbahn-Wettbewerber waren nicht direkt betroffen.

Verspätungen und Ausfälle auch am Dienstag

Am Dienstag, dem zweiten Streiktag im Personenverkehr, müssen sich Bahnreisende allerdings noch einmal auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen - auch bei den S- und Regionalbahnen. Die Bahn rief dazu auf, Reisen soweit möglich zu verschieben. Eine DB-Sprecherin sagte, der Ersatzfahrplan laufe "stabil", das angekündigte Grundangebot laufe planmäßig. Im Fernverkehr seien etwa 30 Prozent und im Regionalverkehr etwa 40 Prozent des regulären Angebots auf der Strecke.

Lage auf Bahnhöfen relativ ruhig

Trotz des Streiks blieb es auch am Dienstag weitgehend ruhig auf den Bahnhöfen, berichtete die Sprecherin der Bahn. "Uns kommt zu Gute, dass wir frühzeitig über den Streik informiert waren", sagte sie. "So konnten sich auch die Fahrgäste darauf einstellen." Die Kunden hatten sich nach Einschätzung der Bahn über die Lage gut informiert. Bundesweit seien die Infoseiten im Internet rund 1,5 Millionen mal aufgerufen worden.

Die Situation in den Nord-Ländern:

Bahn: Kulante Ticket-Regelungen

Erneut richtete die Bahn die kostenlose Fahrgast-Hotline unter der 08000 99 66 33 ein. Gebuchte Tickets für Fahrten am Montag, Dienstag oder Mittwoch können der Bahn zufolge bis einschließlich 4. September flexibel genutzt oder kostenfrei storniert werden. Auch bei Spar- und Super-Sparpreisen werde die Zugbindung entsprechend aufgehoben.

Gewerkschaft fordert mehr Geld und Corona-Prämie

Die GDL will mit dem Streik Druck machen für höhere Einkommen und bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten. Es ist die zweite Streikrunde im laufenden Tarifstreit. Anders als beim ersten Ausstand in der vorletzten Woche hatten Fahrgäste nun einige Tage mehr Zeit, um sich vorzubereiten. Die GDL hatte die Maßnahmen am Freitag angekündigt. Die Gewerkschaft fordert unter anderem 3,2 Prozent mehr Geld sowie eine Corona-Prämie von 600 Euro. Im Hintergrund geht es aber auch um einen Machtkampf zwischen der GDL und der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Die Lokführer-Gewerkschaft sieht ihren Einfluss aufgrund des Tarifeinheitsgesetzes gefährdet. Dem Gesetz zufolge gelten in Betrieben mit mehreren Gewerkschaften nur die Tarifverträge der größeren Arbeitnehmervertretung.

GDL-Chef Weselsky: "Betriebsklima war bereits vorher beschädigt"

GDL-Chef Claus Weselsky verteidigte am Dienstag im ARD-"Mittagsmagazin" erneut die Streikaktionen und auch den rauen Ton zwischen den beiden Gewerkschaften. "Das Betriebsklima war bereits vorher beschädigt und zwar aufgrund der Handlungen der Manager und aufgrund der Handlungen von EVG-Funktionären, die in den Aufsichtsräten diesen Kurs abgenickt haben", sagte er.

Bahn: GDL handelt rücksichts- und verantwortungslos

Bahn-Sprecher Achim Stauß kritisierte den Ausstand und das Verhalten der Gewerkschaft: "Die GDL-Spitze richtet Schaden an, ohne Rücksicht auf die Fahrgäste, ohne Rücksicht auf den Großteil unserer Beschäftigten und ohne Rücksicht auf das Unternehmen DB. Das ist verantwortungslos."

