AIDA Cruises in Rostock ächzt unter Corona-Krise Sendung: NDR Info | 01.09.2020 | 16:00 Uhr 3 Min | Verfügbar bis 08.09.2020

Die Kreuzfahrtbranche hat es in Corona-Zeiten schwer. AIDA Cruises in Rostock hat den Neustart auf November verschoben. Die Mitarbeiter blicken in eine ungewisse Zukunft.