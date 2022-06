ADAC rechnet zu Pfingsten erneut mit Staus Richtung Norden Stand: 02.06.2022 12:00 Uhr Ein weiteres langes Wochenende steht bevor - und erneut dürften sich viele Kurzurlauber auf den Weg zur Nord- und Ostseeküste machen. Der ADAC rechnet wieder mit Staus auf den Autobahnen im Norden.

"Die Reiselust der Deutschen dürfte in diesem Jahr wieder so hoch sein wie vor Corona", heißt es vom Allgemeinen Deutschen-Automobilclub (ADAC). Voraussichtlich würden aus fast allen Bundesländern Reisende unterwegs sein. Während Niedersachsen und Bremen noch einen schulfreien Tag an das lange Pfingstwochenende anhängen, haben Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern die gesamte Woche über keinen Unterricht. Viele Familien nutzen diese Zeit für einen kurzen Urlaub.

Geduld gefragt auf dem Weg zur Nord- und Ostsee

Stauspitzen erwartet der ADAC am Freitagnachmittag und am Pfingstmontag. Vor allem auf sämtlichen Fernstraßen von und zur Küste wird es nach Einschätzung des Automobilclubs voll. Ebenso auf der A1, A2 und A7. Autofahrer müssten wohl insbesondere rund um Hannover, zwischen der Landeshauptstadt und Hamburg sowie zwischen Bremen, Hamburg und weiter bis zur Ostsee Geduld mitbringen.

Betroffen sind laut ADAC voraussichtlich folgende Strecken:





A1 Köln - Dortmund - Bremen - Lübeck

A2 Dortmund - Hannover - Berlin

A7 Hamburg - Flensburg

A7 Hamburg - Hannover - Würzburg - Füssen/Reutte

