Corona: 3.200 Hamburger Schüler machen "Lernferien"

NDR Info - 18.07.2020 07:48 Uhr

Weil die Schule in der Corona-Zeit lange ausgefallen ist, können Schüler in vielen Bundesländern in den Sommerferien Unterricht nachholen. Allein in Hamburg machen 3.200 Mädchen und Jungen mit.