Stand: 14.09.2022 12:24 Uhr 140 Milliarden Euro: Von der Leyen will Übergewinne abschöpfen

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat in einer Rede vor dem Straßburger Parlament schwere Zeiten in Europa vorausgesagt: "Die bevorstehenden Monate werden nicht leicht". Der russische Angriff auf die Ukraine sei auch "ein Krieg gegen unsere Energieversorgung, unsere Wirtschaft, unsere Werte und unsere Zukunft." Ein Ende der Sanktionen gegen Russland werde es aber nicht geben, sagte von der Leyen. Sie kündigte einen Gesetzesvorschlag an, um übermäßige Gewinne von Energiefirmen in der Europäischen Union abzuschöpfen und umzuverteilen. Das Gesetz werde sich sowohl gegen Produzenten von erneuerbarem Strom als auch gegen Gas- und Ölkonzerne richten, so die Kommissionspräsidentin. Die Gewinnabschöpfung könne in der EU 140 Milliarden Euro einbringen. Das Geld werde "denjenigen zugute kommen, die es am meisten brauchen," sagte von der Leyen.

Von der Leyen reist erneut nach Kiew

Von der Leyen will heute erneut nach Kiew reisen und Ukraines Präsident Selenskyj treffen. "Unser Binnenmarkt ist eine der größten Erfolgsgeschichten Europas. Nun ist es an der Zeit, ihn auch für unsere ukrainischen Freundinnen und Freunde zu einer Erfolgsgeschichte zu machen", sagte EU-Kommissionspräsidentin. Sie war bereits zwei Mal in der Ukraine seit Russland das Land am 24. Februar angegriffen hatte.

Energieminister beraten in Hannover

Zu Energiekosten beraten heute auch die Energieminister der deutschen Bundesländer in Hannover. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen die Versorgungssicherheit, die steigenden Energiepreise sowie der von der Bundesregierung vorgestellte Stresstest zur Sicherheit der Stromversorgung. Niedersachsen hat in diesem Jahr den Vorsitz der Energieministerkonferenz.

Ukraine weitet offenbar Offensive aus

Die Ukraine weitet nach eigenen Angaben ihre Offensive auf die östliche Provinz Luhansk aus. Ein Präsidentenberater nannte in dem Zusammenhang zwei Städte in der Region. "Es gibt jetzt einen Angriff auf Lyman, und es könnte einen Vorstoß auf Siwersk geben." Ziel sind demnach auch Versorgungslager, die für die russische Armee strategisch wichtig sein sollen. Zuvor hatte die Führung in Kiew die Rückeroberung vieler Orte im Osten und Süden des Landes gemeldet. Wie die ukrainischen Behörden mitteilten, gibt es dort Hinweise auf mutmaßliche Verbrechen der russischen Armee.

AUDIO: Gegenoffensive: Nährt sie Hoffnung für Menschen in der Ukraine? (4 Min) Gegenoffensive: Nährt sie Hoffnung für Menschen in der Ukraine? (4 Min)

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.