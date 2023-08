1. Hamburger Woche der Pressefreiheit: Live-Sendung mit Ingo Zamperoni Am 11. September startet die erste Hamburger Woche der Pressefreiheit. Zum Auftakt spricht Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni mit Gästen aus dem In- und Ausland. Sie können bei der Live-Sendung des NDR vor Ort dabei sein.

Unabhängige Berichterstattung und die freie Arbeit von Journalistinnen und Journalisten sind weltweit so stark bedroht wie lange nicht - auch in Deutschland. NDR Info steht seit 25 Jahren für Meinungsfreiheit und kritische Recherchen. Für uns ist Information ein Menschenrecht.

Auftakt bei NDR Info

Als Partner der "1. Hamburger Woche der Pressefreiheit" lädt NDR Info auch im Namen der Initiatoren - der Körber-Stiftung und der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius - zum Auftakt auf das NDR Gelände in Hamburg-Lokstedt. Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni spricht mit hochkarätigen Gäste aus dem In- und Ausland, unter ihnen Journalistinnen und Journalisten, die selbst bedroht, verfolgt und in ihrer Arbeit massiv behindert wurden. Sie können bei der Aufzeichnung live dabei sein - das Formular dafür finden Sie am Ende dieser Seite.

Live-Sendung mit Ingo Zamperoni

Die Sendung können Sie am 11. September im Livestream ab 11.30 Uhr auf NDR.de/pressefreiheit sowie im Radio auf NDR Info mitverfolgen. Am gleichen Tag um 21.15 Uhr hat tagesschau24 die Sendung mit dem Titel "Angriffe, Drohungen, Zensur - der Kampf um die Pressefreiheit" in seinem Programm.

Ingo Zamperoni begrüßt als Gäste unter anderem:

Anton Troianovski

Der Russland-Korrespondent der "New York Times" reiste für seine Recherchen und Berichte viel durch Russland. Jetzt allerdings arbeitet er von Berlin aus. Zu groß ist die Sorge, verhaftet zu werden - so, wie sein Freund Evan Gershkovic vom "Wall Street Journal".

Seitdem Gershkovic in Haft sitzt - mittlerweile mehr als hundert Tage - reisen westliche Journalisten in Russland nur noch mit Anwälten durchs Land - oder sie recherchieren beispielsweise aus Berlin, wie Anton Troianovski.

Huberta von Voss

Die Wissenschaftlerin und Journalistin arbeitet am "Institute für Strategic Dialogue". Sie forscht über Radikalisierung im Netz und beschäftigt sich mit der Frage, wie Extremisten ihre Anhänger mobilisieren. Und wie geraten Nutzerinnen und Nutzer aus der "Mitte der Gesellschaft" in Räume des Internets, in denen sie radikalisiert werden können? Immer mehr Menschen richten sich heute in ihren Filterblasen ein. Das Internet, so von Voss, sei der wichtigste Debattenort unserer Gesellschaft. Daher fordert sie, es als unsere gemeinsame Aufgabe zu sehen, dass der digitale Raum nicht den lautesten und aggressivsten Stimmen gehöre.

Sie können exklusiv dabei sein

Der NDR lädt Sie ein, am 11. September zwischen 10:30 Uhr und 13:30 Uhr bei der Live-Sendung und Aufzeichnung exklusiv in Hamburg-Lokstedt dabei zu sein. Füllen Sie dafür einfach das unten angezeigte Formular aus. Der Teilnahmeschluss ist der 31. August. Bitte beachten Sie, dass es sich um ein begrenztes Platzkontingent handelt. Sie erhalten von uns eine Rückmeldung per Mail bis zum 4. September.

