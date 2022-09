Stand: 02.09.2022 18:49 Uhr Energiekrise: Gazprom will Nord Stream 1 vorerst komplett stilllegen

Die russischen Gaslieferungen über die Ostseepipeline Nord Stream 1 sind nach Angaben des Gazprom-Konzerns vollständig gestoppt worden. Grund sei, dass bei Wartungsarbeiten ein Öl-Leck entdeckt wurde, teilte das Unternehmen am Freitagabend mit. Eine Gasturbine könne wegen des Schadens nicht sicher betrieben werden. Angaben über die Dauer des Stopps machte Gazprom nicht. Ursprünglich sollte die Gaslieferung über Nord Stream 1 nach Wartungsarbeiten morgen wieder anlaufen.

Koalitionsausschuss berät morgen über neue Entlastungen

Von morgen früh an will der Koalitionsausschuss über ein drittes Entlastungspaket beraten. Diese Informationen liegen dem ARD-Hauptstadtstudio vor. Dem Ausschuss gehören Vertreter von SPD, Grünen und FDP aus Partei, Fraktion und Bundesregierung an. Angesichts der hohen Energiekosten wächst der Druck, weitere Hilfen auf den Weg zu bringen. Auch die in der kommenden Woche anstehenden Beratungen im Bundestag über den Bundesetat für das kommende Jahr steigern den Zeitdruck, einen konkreten Fahrplan für Mehrausgaben festzulegen, die durch ein weiteres Entlastungspaket entstehen werden.





EU schlägt Obergrenze für Strompreis vor

Die EU-Kommission schlägt einen staatlichen Strompreisdeckel vor. Das geht aus einem Papier der Behörde zu Notfall-Eingriffen auf dem Strommarkt hervor. Es soll Vorlage für ein Treffen der EU-Energieminister in einer Woche in Brüssel sein. Demnach könnten die Mitgliedsländer die Möglichkeit bekommen, über einer Preisgrenze Gewinne solcher Stromproduzenten abzuschöpfen, die besonders kostengünstig Energie herstellen. Sie profitieren bislang davon, dass der Strompreis an den massiv gestiegenen Gaspreis in Europa gebunden ist. Dazu gehören laut Kommission Ökostrom-Produzenten sowie Betreiber von Atom- und Braunkohlekraftwerken. Die Regierungen könnten die Übergewinne dann an die Verbraucher weitergeben.

