Stand: 03.09.2022 10:45 Uhr Energiekrise: Durch Nord Stream 1 fließt weiter kein russisches Gas

Durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 fließt weiter kein russisches Gas. Gazprom hatte gestern mitgeteilt, dass bei Wartungsarbeiten ein Öl-Leck gefunden worden sei, das behoben werden müsse. Eigentlich sollte seit der vergangenen Nacht wieder Gas durch die Pipeline fließen. Nach Angaben von Bundeswirtschaftsministerium und Bundesnetzagentur gefährden die ausbleibenden Lieferungen die Energieversorgung in Deutschland nicht. Der Hersteller der Turbine, das deutsche Unternehmen Siemens Energy, erklärte, das von Gazprom angeführte Ölleck sei kein "technischer Grund", um die Gaslieferung zu stoppen. Solche Lecks beeinflussten normalerweise nicht den Betrieb einer Turbine - sie zu schließen sei eine "Routinemaßnahme während Wartungsarbeiten".

AUDIO: Ist Russland noch ein verlässlicher Gaslieferant? (7 Min) Ist Russland noch ein verlässlicher Gaslieferant? (7 Min)

Trotz des anhaltenden russischen Gas-Lieferstopps kann nach Einschätzung der Gasspeicherbetreiber in Deutschland weiter Erdgas eingespeichert werden. Der vergangene Mittwoch als erster Tag der Liefer-Unterbrechung habe dies bereits gezeigt, sagte der Geschäftsführer des Branchenverbandes Initiative Energien Speichern (INES), Bleschke. Die deutschen Gasspeicher sind derzeit im Durchschnitt zu 84,5 Prozent gefüllt.

Ukraine will Atomstrom nach Deutschland liefern

Die Ukraine will Deutschland mit der Lieferung von Atomstrom auf dem Weg aus der Abhängigkeit von russischen Energielieferungen unterstützen. "Derzeit exportiert die Ukraine ihren Strom nach Moldau, Rumänien, in die Slowakei und nach Polen. Aber wir sind durchaus bereit, unsere Exporte auf Deutschland zu erweitern", sagte der ukrainische Ministerpräsident Schmyhal der Deutschen Presse-Agentur. "Wir haben eine ausreichende Menge an Strom in der Ukraine dank unserer Kernkraftwerke. Bei meinem Besuch in Berlin und dann auch in Brüssel werde ich das ansprechen." Schmyhal wird am Sonntag von Bundeskanzler Scholz im Kanzleramt empfangen.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.