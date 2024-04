Stand: 22.04.2024 14:17 Uhr xx

Vor dem Staatsschutzsenat des Hanseatischen Oberlandesgerichts hat heute ein Terrorprozess begonnen. Vor Gericht steht ein 54-jähriger Syrer. Ihm wird vorgeworfen, vor zehn Jahren militärische Geräte zu einer Terrororganisation in Syrien gebracht zu haben.

Der Angeklagte scheint seinem Prozess gelassen entgegenzusehen. Er ist mit Bekannten gekommen, plaudert und scherzt auf dem Flur, ehe es losgeht. Was ihm vorgeworfen wird, liegt viele Jahre zurück.

Zwischen 2012 und 2014 soll er drei Mal von Norddeutschland aus nach Syrien gefahren sein, um militärische Ausrüstung an die radikalislamistische Organisation Ahrar al-Sham zu liefern. Einmal meldete er dafür laut Anklage extra einen Jeep an. Bei seiner zweiten Tour fuhr er demnach mit einem Krankenwagen, das dritte Mal mit einem VW-Bus. Mit an Bord: Antennen, Ladegeräte für Drohnen, Generatoren für Sendestationen.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, dass er mit den Transporten die Ahrar al-Sham in ihrem Krieg gegen das Assad-Regime ausgerüstet hat. Die Kämpfer verfolgten das Ziel, in Syrien einen Gottesstaat unter Geltung der Scharia zu errichten. Der Angeklagte hat angekündigt, am nächsten Prozesstag zu den Vorwürfen auszusagen.

