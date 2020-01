Bürgerschaftswahl 2020 in Hamburg

Am 23. Februar 2020 sind die Hamburgerinnen und Hamburger aufgerufen, eine neue Bürgerschaft zu wählen. Die Parteien haben ihre Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten benannt, ihre Wahlprogramme verabschiedet und in den Wahlkampfmodus geschaltet. In der aktuellen Bürgerschaft verfügen Grüne und SPD über eine komfortable Mehrheit. Laut einer aktuellen vom NDR in Auftrag gegebenen Umfrage von Infratest dimap aus dem Januar kämen SPD und Grüne wieder auf eine Mehrheit. Auf dieser Seite informieren wir Sie über die Bürgerschaftswahl 2020 und für den schnellen Überblick geht es direkt hier entlang.