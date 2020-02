Stand: 23.02.2020 08:00 Uhr - NDR 90,3

Hamburg hat die Wahl

Mehr als 1,3 Millionen Menschen sind heute in Hamburg aufgerufen, eine neue Landesregierung zu wählen. Die Wahllokale sind bis 18 Uhr geöffnet. Wir halten Sie auch in unserem Liveblog zur Wahl immer auf dem Laufenden. Landeswahlleiter Oliver Rudolf hofft auf eine höhere Wahlbeteiligung als beim letzten Mal. 2015 hatten sich nur knapp 56,5 Prozent der Hamburgerinnen und Hamburger an der Bürgerschaftswahl beteiligt.

Wahlstudio: NDR berichtet aus den Messehallen Hamburg Journal - 22.02.2020 19:30 Uhr Vom Wahlstudio in den Messehallen aus begleitet der NDR am Sonntag die Bürgerschaftswahl in Hamburg. Sylvia Burian gibt einen Ausblick auf den Wahlabend.







Der Landeswahlleiter ist optimistisch, dass dieses Mal mehr Wahlberechtigte von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen - immerhin hatte sich wenige Tage vor der Wahl schon gut jeder Fünfte für Briefwahl entschieden, etwas mehr als bei der Wahl vor fünf Jahren. "Ob nun Briefwahl oder Urnenwahl ist nicht entscheidend", sagt Rudolf. "Entscheidend ist, dass man mitbestimmt, wer Hamburg in den nächsten fünf Jahren in der Bürgerschaft repräsentiert."

Hamburg-Wahl in Radio und Fernsehen Sonntag



Radio

17.30 bis 23.30 Uhr: NDR 90,3 Wahl Spezial

18 bis 20 Uhr: NDR 2 Wahl-Spezial



Fernsehen

17.45 - 18.45 Uhr: NDR Info Wahl "Hamburg hat gewählt"

19.30 - 20 Uhr Hamburg Journal

20.15 - 21 Uhr: NDR Info Wahl "Hamburg hat gewählt"

22.50 - 23.10 Uhr: NDR Info Wahl "Hamburg hat gewählt"

23.50 - 00.05 Uhr: NDR Info Wahl "Hamburg hat gewählt"



Montag



Radio

20 bis 21 Uhr: NDR 90,3 Treffpunkt "Wahlnachlese zur Bürgerschaftswahl in Hamburg"



Fernsehen

9.30 - 10 Uhr: Hamburg Journal extra

18 -18.15 Uhr: Hamburg Journal

19.30 -20 Uhr: Hamburg Journal

Keine Wechselstimmung vor Hamburg-Wahl

Die Umfragen lassen darauf schließen, dass die Hamburgerinnen und Hamburger kein Experiment wagen wollen. Zu groß ist offenbar die Zufriedenheit mit der seit 2015 regierenden rot-grünen Koalition und vor allem mit dem Ersten Bürgermeister, Peter Tschentscher von der SPD. 70 Prozent sagen: Er ist ein guter Erster Bürgermeister. Über seine Herausforderin von den Grünen, Katharina Fegebank, denken das nur 37 Prozent.

Fegebank möchte Geschichte schreiben und als erste Frau Regierungschefin von Hamburg werden. Aber vermutlich muss sie sich damit begnügen, dass sie ein gutes Wahlergebnis für ihre Partei holt. Die Grünen könnten ihr Ergebnis im Vergleich mit der letzten Bürgerschaftswahl verdoppeln und laut Umfragen deutlich über 20 Prozent erreichen.

Die SPD könnte gegenüber der Wahl 2015 deutlich verlieren. Zuletzt ging der Trend zwar nach oben und die SPD lag bei 38 Prozent, aber das würde immer noch einen deutlichen Verlust gegenüber 2015 bedeuten. Schaden könnten der SPD die Cum-Ex-Vorwürfe, also die Vorwürfe, dass Hamburg einer Privatbank Steuern quasi geschenkt haben soll.

CDU und FDP vor schlechten Ergebnissen

Die CDU stellte mit Marcus Weinberg einen liberalen Kandidaten auf, fand aber kein zugkräftiges Thema. Nun muss die Partei fürchten, ihr bisher schlechtestes Ergebnis in Hamburg zu erhalten. Auch die Hamburger FDP mit der Spitzenkandidatin Anna von Treuenfels fürchtet den Thüringen-Effekt - statt zweistellig wie angestrebt, muss sie vor der Fünf-Prozent-Hürde zittern.

Die AfD mit ihrem Spitzenkandidaten Dirk Nockemann könnte zum zweiten Mal in das Hamburgische Landesparlament einziehen. Auch die Linke mit Cansu Özdemir war in den Umfragen zuletzt stabil. Beide Parteien hoffen, sich auf zweistellige Ergebnisse steigern zu können.

Prognose und erste Hochrechnungen am Wahlabend

Wie sich die Wählerinnen und Wähler entscheiden, darauf wird die Prognose um 18 Uhr bereits einen konkreten Hinweis geben. Wenn die Wahllokale um 18 Uhr schließen, beginnt die vorläufige Auszählung. Anhand der Stimmen auf dem gelben Landeslisten-Stimmzettel wird die vorläufige Fraktionsstärke ermittelt.

Obwohl nur 50 von 121 Sitzen über die Parteilisten verteilt werden, lässt sich dadurch schon eine recht präzise Einschätzung des Endergebnisses abgeben. Der Stimmenanteil der jeweiligen Partei gilt für alle 121 Sitze in der Bürgerschaft. Wenn eine Partei 20 Prozent der Stimmen erhält, darf sie 24 Abgeordnete entsenden.

Keine Wechselstimmung vor der Wahl in Hamburg NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 22.02.2020 16:00 Uhr Autor/in: Anette van Koeverden In Hamburg deutet sich kurz vor der Bürgerschaftswahl keine Wechselstimmung an. Die rot-grüne Koalition erhält laut Umfragen einen deutlichen Zuspruch bei den Wählern. Anette van Koeverden berichtet.







Endgültiges Ergebnis steht nach zwei Wochen fest

Am Montag werden die Landeslistenstimmen erneut gezählt und dazu auch die Wahlkreisstimmen. Abends gibt der Landeswahlleiter dann die vorläufigen Ergebnisse bekannt. Damit steht der Ausgang im Prinzip fest. Die Wahlbehörde gibt die tatsächlichen Zahlen aber erst am 11. März bekannt - mehr als zwei Wochen später. Die Bezirksämter prüfen in der Zwischenzeit die Auszählungsprotokolle der ehrenamtlichen Wahlvorstände. Bei Unstimmigkeiten wird die Auszählung wiederholt.

Faktisch ändert sich in dieser Zeit aber nicht mehr viel. 2015 wurde etwa das Ergebnis der SPD um 0,1 Prozentpunkte nach unten korrigiert. Ein designierter Abgeordneter verlor allerdings seinen Platz noch an einen Parteigenossen. Die Fehler resultierten aus Ungenauigkeiten bei den ersten schnellen Auszählungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 23.02.2020 | 08:00 Uhr