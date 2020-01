Stand: 25.01.2020 18:06 Uhr - NDR 90,3

Vermummungsverbot: Kehrtwende der Grünen?

Die Hamburger Grünen wollen ihre Forderung nach einer Lockerung des Vermummungsverbots überdenken. Entsprechend äußerten sich die Spitzenkandidatin für die Bürgerschaftswahl, Katharina Fegebank, und Justizsenator Till Steffen in Zeitungsinterviews. Im Programm der Grünen zur Bürgerschaftswahl am 23. Februar wird gefordert, Vermummung künftig nicht mehr als Straftat, sondern als Ordnungswidrigkeit zu ahnden. Das gebe der Polizei mehr Alternativen beim Einschreiten gegen vermummte Demonstrierende. Bei Straftaten müsse die Polizei einschreiten, bei Ordnungswidrigkeiten habe sie einen Ermessensspielraum. Unter anderem Polizeigewerkschaften und der Koalitionspartner SPD hatten die Forderung scharf kritisiert.

Steffen: "Mit der Polizei in einen Dialog treten"

Nun folgt offenbar das Umdenken bei den Grünen. "Aus den Reihen der Hamburger Polizei hören wir nun aber, dass sie auch so schon jeden Bewegungsspielraum hat, den sie braucht, um deeskalierend aufzutreten", sagte Steffen der "Welt am Sonntag". "Wir wollen über diese Frage mit der Polizei in einen Dialog treten. Wenn sich das so bestätigt, brauchen wir die Gesetzesänderung nicht."

Fegebank: Kein zentrales Zukunftsthema

Sie streite im Wahlkampf für die zentralen Zukunftsthemen wie "eine echte Verkehrswende, eine mutigere Wirtschaftspolitik und mehr Bürgerrechte", sagte Fegebank der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". "Die Frage, ob das Vermummungsverbot künftig nur noch als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden soll, gehört nicht zu diesen Themen." Es gehe nicht darum, "etwas mit der Brechstange an den Beamtinnen und Beamten vorbei durchzusetzen, sondern gemeinsam gute Lösungen in der Sache zu finden."

Thema bei Wahlduell

Die Grünen-Forderung war unter anderem beim ersten Wahlduell zwischen dem Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Fegebank ein Thema. Dabei hatte Tschentscher es als "sehr merkwürdig" bezeichnet, wenn man sage: "Die Polizeibeamten sollen gekennzeichnet werden und die Demonstranten dürfen sich vermummen." Fegebank hatte eingeräumt, dass die Forderung "auf den ersten Blick oder beim ersten Hören verstörend" wirke, diese aber mit dem größeren Spielraum der Polizei für ein deeskalierendes Handeln verteidigt.

