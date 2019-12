Stand: 17.12.2019 12:57 Uhr

Umfrage in Hamburg: Rot und Grün fast gleichauf

Am 23. Februar 2020 sind die Hamburgerinnen und Hamburger aufgerufen, eine neue Bürgerschaft zu wählen. Laut einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes infratest dimap im Auftrag des NDR liegen in Hamburg derzeit SPD und Grüne nahezu gleichauf. Würde am kommenden Sonntag gewählt werden, läge die SPD bei 28 Prozent und die Grünen bei 26 Prozent. Die CDU käme auf 17, die Linke auf 11, die AfD auf 7 und die FDP auf 6 Prozent.

Grüne legen laut Umfrage zu

In der aktuellen Bürgerschaft regieren SPD und Grüne und sie verfügen über eine Mehrheit von zusammen 73 der 121 Sitzen. Zwei Monate vor der nächsten Bürgerschaftswahl in Hamburg liefern sich SPD und Grüne nun also ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Klarer Gewinner des rot-grünen Regierungsbündnisses sind laut der aktuellen Umfrageergebnisse aber die Grünen, die rund 14 Prozentpunkte im Vergleich zur letzten Bürgerschaftswahl vor rund fünf Jahren zulegen können. Die SPD stürzt in der neuen Umfrage um 17,6 Prozentpunkte ab.

Über 40 Prozent für SPD-geführten Senat

42 Prozent der Hamburgerinnen und Hamburger sprechen sich für einen weiterhin SPD geführten Senat aus. 27 Prozent wünschen sich eine grüne Bürgermeisterin, 20 Prozent einen CDU-Bürgermeister. Ein Bündnis aus SPD und Grünen käme auf eine komfortable Mehrheit von 54 Prozent.

