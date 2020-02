Stand: 28.02.2020 08:02 Uhr - NDR 90,3

Sondierungsgespräche von SPD und Grünen

Nach der Bürgerschaftswahl in Hamburg wollen SPD und Grüne heute bei einer ersten Sondierungsrunde die Chancen für eine Koalitionsbildung ausloten. Die SPD hatte die Wahl am Sonntag mit 39,2 Prozent gewonnen. Die Grünen wurden laut vorläufigen Ergebnis mit 24,2 Prozent zweitstärkste Kraft. Beide Parteien regieren in Hamburg schon seit 2015 gemeinsam.

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher, die Landesvorsitzende Melanie Leonhard und Fraktionschef Dirk Kienscherf werden für die SPD, die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank, Landeschefin Anna Gallina und Fraktionschef Anjes Tjarks für die Grünen an den Gesprächen teilnehmen. Streit bahnt sich an bei den Themen Klimaschutz, Verkehr und Innere Sicherheit.

In welchem Tempo zur klimaneutralen Stadt?

Die Grünen wollen Hamburg bis 2035 zur klimaneutralen Stadt machen - mit Auflagen für Wohnungsbau, Verkehr und Industrie. Die SPD setzt dagegen auf Kooperation mit der Industrie und gibt der Stadt bis 2050 Zeit. Ein weiterer Streitpunkt ist der Radwegeausbau. Die Grünen wollen 100 Kilometer bauen, teilweise zu Lasten des Autoverkehrs. Die SPD lehnt das ab. Nächster Punkt: der Flughafen. Die Grünen wollen härtere Strafen bei Verspätungen und Landungen nach 23 Uhr verbieten. Das ist mit der SPD nicht zu machen, die auf den Ausbau des Flughafens setzt.

Grüne gegen Hafenautobahn

Auch bei Großprojekten wie dem Ausbau der A26-Ost und der Hafenentwicklung liegen die Parteien auseinander. Die Grünen sehen die Hafenautobahn kritisch und wollen einen ökologischen Innovationshafen entwickeln. Die Forderung der Grünen nach einem unabhängigen Polizeibeauftragten wird von der SPD abgelehnt.

SPD will auch mit der CDU sprechen

Nach der Wahl hatte Tschentscher angekündigt, zügig Sondierungsgespräche mit den Grünen führen zu wollen. Zugleich gab er bekannt, auch die CDU zu einem Sondierungsgespräch einzuladen. Die CDU erklärte sich zwar zu Sondierungen mit der SPD bereit, gab sich angesichts ihres eigenen Abschneidens aber hinsichtlich einer Regierungsbeteiligung zurückhaltend.

