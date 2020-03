Stand: 09.03.2020 09:45 Uhr - NDR 90,3

Sondierung: SPD spricht mit CDU und Grünen

In dieser Woche entscheidet die Hamburger SPD, mit wem sie nach der Bürgerschaftswahl nun Koalitionsgespräche führen will. Heute sprechen die Sozialdemokraten in ihrer Parteizentrale im Kurt-Schumacher-Haus seit 10 Uhr mit der CDU und danach am Nachmittag mit den Grünen. Ein rot-grünes Regierungsbündnis gilt als wahrscheinlich, rechnerisch möglich wäre auch Rot-Schwarz.

SPD führt Sondierungsgespräche mit CDU und Grünen NDR 90,3 - 09.03.2020 06:00 Uhr Autor/in: Susanne Röhse Zwei Wochen nach der Hamburger Bürgerschaftswahl führt die SPD heute Sondierungsgespräche mit CDU und Grünen. Als wahrscheinlich gilt ein rot-grünes Regierungsbündnis.







CDU will nicht zum Spielball werden

"Wir gehen ganz offen und sehr selbstbewusst in das Gespräch rein", sagte Dennis Thering von der CDU, der Fraktionschef André Trepoll vertritt und ihn in zwei Wochen ablösen soll. Wichtig sei ihm, dass die Chirstemokraten nicht zum Spielball im Machtpoker zwischen SPD und Grünen würden.

Diskussion vielfältiger Themen

Thering geht aber von ernsthaften Gesprächen aus. Thematische Schwerpunkte seien aus seiner Sicht neben der Wirtschaft, auch der Verkehr und die Stadtentwicklung, Bildung und Wissenschaft sowie Innere Sicherheit. Wichtig sei die Frage, wie man die Stadt zukunftssicher gestalte, ergänzte CDU-Landeschef Roland Heintze.

Gespräch soll zwei Stunden dauern

Neben Heintze und Thering nehmen für die CDU auch der Ex-Spitzenkandidat Marcus Weinberg und die stellvertretende Landesvorsitzende Anke Frieling an den Gesprächen teil. Für die SPD sitzen Bürgermeister Peter Tschentscher, Landeschefin Melanie Leonhard und Fraktionschef Dirk Kienscherf am Tisch. Für das Gespräch sind zwei Stunden angesetzt.

Zweites Sondierungstreffen mit den Grünen im Anschluss

Anschließend treffen sich am Nachmittag SPD und Grüne zu einem zweiten Sondierungsgespräch. Dabei geht es wohl auch immer noch um Stimmungsverbesserung. Bei ihrem letzten Treffen hatten SPD und Grüne unterschiedliche Auffassungen bei den Themen Klimaschutz, Verkehr und Innere Sicherheit.

Amtliches Endergebnis am 11. März

Bereits am Dienstagabend könnte die SPD entscheiden, mit wem sie Koalitionsgespräche führen will. Die SPD hatte bei der Wahl nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis 39,2 Prozent der Stimmen gewonnen und wird mit 54 Abgeordneten in der Bürgerschaft vertreten sein. Die Grünen hatten ihr Ergebnis auf 24,2 Prozent nahezu verdoppelt. Sie werden 33 Abgeordnete entsenden. Die beiden Parteien, die seit 2015 gemeinsam in der Hansestadt regieren, hätten zusammen eine komfortable Zweidrittelmehrheit. Am 11. März veröffentlicht das Landeswahlamt das amtliche Endergebnis.

