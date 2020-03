Stand: 11.03.2020 06:49 Uhr - NDR 90,3

SPD will weiter mit den Grünen regieren

Hamburg wird wohl auch in den kommenen fünf Jahren von einer rot-grünen Koalition regiert: Die SPD hat sich am Dienstagabend dazu entschlossen, Koalitionsgespräche mit den Grünen zu führen. Der Beschluss im SPD-Landesvorstand sei einstimmig gefallen, sagten Bürgermeister Peter Tschentscher und SPD-Landeschefin Melanie Leonhard. Bereits in der kommenden Woche sollen die Verhandlungen über die Bildung eines neuen Senats aufgenommen werden. Bei der Bürgerschaftswahl vor zwei Wochen war die SPD wieder deutlich stärkste Kraft geworden, die Grünen hatten aber stark zugelegt.

Hamburger SPD für Koalitionsgespräche mit Grünen Die SPD in Hamburg nimmt Koalitionsgespräche mit den Grünen auf. Das hat der Landesvorstand am Dienstag entschieden. Die Parteien würden über eine komfortable Mehrheit verfügen.







Rot-Schwarz noch nicht ganz vom Tisch

Aber auch Koalitionsverhandlungen mit der CDU seien noch nicht vom Tisch, sagte Tschentscher. "Es gibt nach wie vor eine Option, mit der CDU zu einer Koalitionsvereinbarung zu kommen. Aber wir sagen noch einmal: Die aus unserer Sicht wahrscheinlich bessere Grundlage für die Arbeit in den nächsten fünf Jahren ist die rot-grüne Option."

Fegebank will sich heute äußern

Katharina Fegebank, Zweite Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin von den Grünen, äußerte sich zunächst nicht zu der Entscheidung der SPD. Sie hat eine Erklärung für heute angekündigt. Nach den Sondierungsgesprächen hatten die Grünen aber ihre Bereitschaft für Koalitionsgespräche mit der SPD verdeutlicht. Demnach gebe es es keine offenen Punkte, die nicht verhandelt werden könnten. Was genau es noch an strittigen Punkten gab, hatten beide Seiten nicht erklärt.

Knackpunkte dürften Infrastrukturprojekte wie die geplante Autobahn A26-Ost, die Kapazitätserweiterung des Flughafens oder das von den Grünen geforderte frühere Erreichen der Klimaneutralität sein.

SPD für Koalitionsverhandlungen mit Grünen
Die SPD wird Koalitionsverhandlungen mit den Grünen aufnehmen. Das hat der Landesvorstand am Dienstagabend einstimmig beschlossen. Die Gespräche sollen nächste Woche beginnen.







CDU bleibt gesprächsbereit

Die CDU, die nach ihrem Wahldebakel mit inhaltlicher und personeller Neuorientierung kämpft, zeigte sich weiter gesprächsbereit. "Ein rot-schwarzes Bündnis wäre insbesondere für den Wirtschafts- und Hafenstandort Hamburg ein verlässlicher Partner", sagte der Landesvorsitzende Roland Heintze nach der Entscheidung des SPD-Vorstands. Die wirtschaftlich angespannte Lage und die Veränderungen, vor denen Hamburg stehe, verlangten verantwortungsbewusste und nicht ideologisch geprägte Lösungen.

Amtliches Endergebnis kommt

Die SPD hatte bei der Wahl nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis 39,2 Prozent der Stimmen gewonnen und wird mit 54 Abgeordneten in der Bürgerschaft vertreten sein. Die Grünen hatten ihr Ergebnis auf 24,2 Prozent nahezu verdoppelt. Sie werden 33 Abgeordnete entsenden. Die beiden Parteien, die seit 2015 gemeinsam in der Hansestadt regieren, hätten zusammen eine komfortable Zweidrittelmehrheit. Im Laufe des Tages veröffentlicht das Landeswahlamt das amtliche Endergebnis.

