SPD will Koalitionsgespräche mit Grünen führen

Die SPD in Hamburg will Koalitionsgespräche mit den Grünen führen. Das habe der SPD-Landesvorstand am Dienstagabend einstimmig beschlossen, sagten Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher und Landeschefin Melanie Leonhard. Bereits in der kommenden Woche sollen die Verhandlungen über die Bildung eines neuen Senats der Hansestadt aufgenommen werden. Bei der Bürgerschaftswahl vor zwei Wochen wurde die SPD deutlich stärkste Kraft.

Hamburger SPD für Koalitionsgespräche mit Grünen Die SPD in Hamburg nimmt Koalitionsgespräche mit den Grünen auf. Das hat der Landesvorstand am Dienstag entschieden. Die Parteien würden über eine komfortable Mehrheit verfügen.







Leonhard: Ziel sind realisierbare Maßnahmen

In einer Erklärung der SPD hieß es am Abend: Ziel sei die Bildung einer tragfähigen und verlässlichen Koalition, die Hamburg "auch in den nächsten fünf Jahren zukunftsfähig macht und gut regiert". Leonhard erklärte: "Auf Basis der konstruktiven Sondierungsgespräche gehen wir sehr zuversichtlich in die Verhandlungen. Unser Ziel ist eine Vereinbarung aus gut durchdachten und realisierbaren Maßnahmen, die das Leben für alle Hamburgerinnen und Hamburger weiter verbessern - und die dafür sorgen, dass es bezahlbar bleibt."

SPD hat mit CDU wie mit Grünen sondiert

Zunächst hatten Sondierungsgespräche der Sozialdemokraten sowohl mit CDU wie mit den Grünen stattgefunden. Tschentscher hatte nach den Treffen am Montag mehrfach deutlich gemacht, dass es für die SPD durchaus zwei Optionen gebe: nämlich sowohl mit der CDU wie mit den Grünen zu verhandeln.

Rot-Grün für SPD die "naheliegende Option"

Gleichzeitig hatte Tschentscher betont, dass Rot-Grün seiner Einschätzung nach die naheliegende Option für die nächste Regierung Hamburgs sei. Beim Treffen zwischen SPD und Grünen ging es allerdings auch um Stimmungsverbesserung. Bei ihrem letzten Treffen hatten beide Parteien unterschiedliche Auffassungen bei den Themen Klimaschutz, Verkehr und Innere Sicherheit.

Die Grünen sind zur Koalition bereit

Katharina Fegebank von den Grünen hatte nach den Sondierungsgesprächen ihre Bereitschaft für Koalitionsgespräche mit der SPD verdeutlicht. Demnach gebe es es keine offenen Punkte, die nicht verhandelt werden könnten. Was genau es noch an strittigen Punkten gab, hatten beide Seiten nicht erklärt.

Amtliches Endergebnis am 11. März

Die SPD hatte bei der Wahl nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis 39,2 Prozent der Stimmen gewonnen und wird mit 54 Abgeordneten in der Bürgerschaft vertreten sein. Die Grünen hatten ihr Ergebnis auf 24,2 Prozent nahezu verdoppelt. Sie werden 33 Abgeordnete entsenden. Die beiden Parteien, die seit 2015 gemeinsam in der Hansestadt regieren, hätten zusammen eine komfortable Zweidrittelmehrheit. Am 11. März veröffentlicht das Landeswahlamt das amtliche Endergebnis.

