Hamburgs SPD stellt Weichen für den Wahlkampf

Die SPD will heute das Ergebnis der Stichwahl für den neuen Parteivorsitz zwischen den Duos Olaf Scholz und Klara Geywitz sowie Norbert Walter Borjans und Saskia Esken bekannt geben. Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) setzt auf Scholz und erhofft sich davon Rückenwind für seine Hamburger SPD.

Vor dem SPD-Landesparteitag NDR 90,3 - 30.11.2019 07:15 Uhr Autor/in: van Koeverden, Anette Knapp drei Monate vor der Bürgerschaftswahl will die Hamburger SPD die Weichen für den Wahlkampf stellen. Auf ihrem Landesparteitag stimmen die Delegierten über das Programm ab.







Tschentscher setzt auf Scholz

"Darin liegt natürlich noch ein Potenzial zu unseren Gunsten", sagte er vor dem heute stattfindenden Landesparteitag der Hamburger SPD. "Ich habe ja vom ersten Moment gesagt, dass meine Präferenz Scholz und Geywitz sind. Und ich bin einfach überzeugt, dass dieses Team für die Hamburger SPD und für die Bundes-SPD auch eine ganz starke neue Spitze ist."

Damit könne man auch in Hamburg Wähler und Wählerinnen überzeugen. "Dass wir sagen, wir haben schon eine Vorstellung davon, wie es mit diesem Land und damit auch in Hamburg weitergehen soll", sagte Tschentscher. "Und alles, was bundesweit an Stimmung sich zu unseren Gunsten verbessert, hilft uns am 23. Februar." An diesem Tag findet in Hamburg die Bürgerschaftswahl statt.

SPD will Programm verabschieden

Das Programm für die Bürgerschaftswahl will die Hamburger SPD heute auf ihrem außerordentlichen Landesparteitag in Wilhelmsburg beschließen. Der beginnt um 10 Uhr im dortigen Bürgerhaus. Hauptpunkte des Regierungsprogrammes, dessen 90-seitiger Entwurf bereits vorliegt, sind die Themen Wohnen, Verkehr, Klima und Wirtschaft.

Darin wird auch auf die Erfolge der SPD-geführten Regierungen seit 2011 verwiesen. Die Sozialdemokraten hätten "ordentliches Regieren wieder zum Markenzeichen des Hamburger Senats gemacht", heißt es in dem Entwurf.

Spitzenkandidat für Wahl steht

Die SPD ist die letzte der in der Hamburgischen Bürgerschaft vertretenen Parteien, die ihr Programm verabschiedet. Anfang des Monats hatte ein Listen-Parteitag Bürgermeister Peter Tschentscher mit mehr als 99 Prozent Zustimmung zum Spitzenkandidaten für die Wahl am 23. Februar 2020 bestimmt.

