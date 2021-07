Bundestagswahl: Zerstörte Wahlplakate in Hamburg Stand: 26.07.2021 06:13 Uhr Der Bundestagswahlkampf hat noch gar nicht recht begonnen, da melden Hamburgs Parteien schon Übergriffe. Etliche ihrer Plakate und wenige Büros sind von Unbekannten beschädigt worden.

Noch weiß niemand, ob es Vorboten eines besonders schmutzigen Wahlkampfs sind, aber allein die CDU beklagt den Verlust von 100 Plakaten. In Wilhelmsburg verschwanden sie von Alleebäumen, wo sich stattdessen Plakate der SPD fanden. Die beteuert, Plakate zu beschädigen, sei eine Sauerei, man habe damit wirklich nichts zu tun. Die Alleebäume seien leer gewesen.

AfD meldet Schäden bei Wahlplakaten

Die SPD sieht keine rauere Stimmung im Wahlkampf - wie auch die Linke. Sie erklärt, man sehe keine Veränderungen beim Verlust von Wahlplakaten. Bei den Grünen bleiben die Beschädigungen bisher im Rahmen. Große Schäden meldet dagegen die AfD. Ein Sprecher erklärte auf Anfrage von NDR 90,3, man stelle in Hamburg regelmäßig 150 bis 200 Plakate für Bürgersprechstunden auf, nach wenigen Tagen seien nur noch 10 Prozent vorhanden.

Sachbeschädigungen in Partei-Büros

Ungewöhnlich sind zwei Sachbeschädigungen mit Farbe in Partei-Büros in diesem Monat. Erst erwischte es die CDU-Landesgeschäftsstelle am Leinpfad. Auch das Büro des SPD-Bundestagsabgeordneten Matthias Bartke in Altona wurde beschmiert.

