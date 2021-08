Bundestagswahl: Der Kampf der Direktkandidaten in Hamburg Stand: 03.08.2021 07:05 Uhr Für die Bundestagswahl am 26. September zeichnen sich in den sechs Hamburger Wahlkreisen spannende Kämpfe der Direktkandidaten und -kandidatinnen ab. Für die langjährigen CDU-Bundestagsabgeordneten Rüdiger Kruse in Eimsbüttel und Marcus Weinberg in Altona steht die politische Karriere auf dem Spiel.

Er war CDU-Bürgermeisterkandidat im vergangenen Jahr, Parteichef in Hamburg und ist seit 16 Jahren für die CDU im Bundestag: Marcus Weinberg. Doch die Zeit in Berlin könnte Ende September enden. Denn nur wenn er das Direktmandat in Altona holt, kann Marcus Weinberg in den Bundestag einziehen. Eine Absicherung über die Landesliste gibt es nicht. Das geht seinem Konkurrenten Matthias Bartke von der SPD ähnlich. Auch für ihn geht es um alles. Da in Altona die Grünen stark sind, hofft auch Linda Heitmann auf ein Direktmandat.

Spannung auch in Eimsbüttel

In Eimsbüttel ist die Lage ähnlich: Hier muss sich Rüdiger Kruse, langjähriger CDU-Haushaltsexperte gegen Niels Annen (SPD) und Till Steffen (Grüne) durchsetzen, um im Bundestag bleiben zu können. Auch Kruse ist nicht über einen Listenplatz abgesichert - anders als Annen und Steffen.

Etwa die Hälfte der Bundestagsabgeordneten wird direkt gewählt über den Wahlkreis. Die anderen ziehen über die ersten Listenplätze ihrer jeweiligen Parteien ein.

