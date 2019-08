Stand: 28.08.2019 07:43 Uhr

Hafen: Klagen gegen Westerweiterung abgewiesen

Seit mehr als zehn Jahren laufen die Planungen: Um mehr Platz für große Frachter zu schaffen, will der Terminalbetreiber Eurogate am südlichen Elbufer in Waltershof zwei neue Liegeplätze für Großcontainerschiffe und einen dritten für Feeder bauen. Dafür sollen unter anderem ein altes Hafenbecken zugeschüttet und mehrere hundert Meter neue Kaimauern errichtet werden. Zudem soll die Einfahrt zum sogenannten Parkhafen so verbreitert werden, dass große Schiffe mehr Platz zum Drehen haben. Doch durch Klagen von Anwohnern entlang der Elbchaussee lag das ganze Vorhaben seit 2017 auf Eis.

Geht es weiter vor dem Oberverwaltungsgericht?

Jetzt gibt es grünes Licht vom Verwaltungsgericht: Es wies die Klagen von mehreren Anwohnern in erster Instanz ab. Es hält die Bedenken nach Informationen von NDR 90,3 nicht für so schwerwiegend, dass das ganze Vorhaben gestoppt werden muss. Die schriftliche Urteilsbegründung liegt aber noch nicht vor. Zudem ist gegen die Entscheidung Berufung möglich - darüber müsste dann das Oberverwaltungsgericht entscheiden.

Kosten auf 300 Millionen Euro geschätzt

Wirtschaftsbehörde und Hafenverwaltung HPA wollen aber bereits jetzt damit beginnen, die Finanzierung der Westerweiterung zu sichern. Früheren Schätzungen zufolge belaufen sich die Kosten auf mehr als 300 Millionen Euro.

Michael Kruse, Fraktionschef der FDP in der Bürgerschaft, spricht von einem positiven Signal. Der größere Drehkreis für Schiffe in Waltershof sei dringend notwendig, damit der Hamburger Hafen wettbewerbsfähig bleibt.

