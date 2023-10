Reformationstag: Freier Eintritt in vielen Hamburger Museen Stand: 31.10.2023 06:09 Uhr Am heutigen Reformationstag können wieder viele Hamburger Museen kostenlos besucht werden. Mehr als 40 Häuser machen mit. Im Rahmen der Aktion #seeforfree bieten sie außerdem ein buntes Programm.

An der Aktion #seeforfree - also "umsonst gucken" - beteiligen sich sowohl große als auch kleine Häuser - von A wie Altonaer Museum bis Z wie Zaubermuseum Bellachini. Zum ersten Mal dabei sind unter anderem das Informationszentrum Energieberg Georgswerder, das Montblanc Haus und der Retro Spiele Club. Aber auch die Deichtorhallen, das Deutsche Hafenmuseum und die Hamburger Kunsthalle nehmen teil.

Lesungen, Führungen und Mitmach-Aktionen

Die Besucherinnen und Besucher bekommen unter anderem Führungen, Lesungen, Technikvorführungen, Musik und Mitmach-Aktionen für die ganze Familie geboten. Der Tag ist außerdem eine gute Gelegenheit, neue Sonderausstellungen zu besuchen - wie beispielsweise "Light my Fire - Mensch macht Feuer" im Archäologischen Museum in Harburg oder die Ausstellung "Geniale Frauen. Künstlerinnen und ihre Weggefährten" im Bucerius Kunst Forum. Zudem gibt es ein buntes Rahmenprogramm, zum Beispiel eine Tauchvorführung im Hafenmuseum. Im Schulmuseum auf St. Pauli kann man die alte deutsche Schrift schreiben lernen.

Führungen in verschiedenen Sprachen

Die Führungen werden zum Teil auch in verschiedenen Sprachen angeboten. Im Altonaer Museum gibt es sogar zwei Führungen in Deutscher Gebärdensprache. "Museen sind wichtige Orte der kulturellen Begegnung. Sie geben Einblicke in unsere Geschichte, erweitern Perspektiven und laden uns zum Austausch ein", sagte Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) dazu. Hierzu leiste #seeforfree einen wichtigen Beitrag - und das Angebot wachse stetig.

Aktion gibt es seit 2018

Seit 2018 ist der Reformationstag in Hamburg offizieller Feiertag. Und seither gibt es auch den freien Eintritt in die Museen an diesem Tag. Eine Liste aller Häuser, die sich bei #seeforfree in Hamburg beteiligen, gibt es auf der Internetseite www.seeforfree.de.

