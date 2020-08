Stand: 15.08.2020 13:01 Uhr - NDR 90,3

Zweites Testzentrum für den Hamburger Flughafen

Am Hamburger Flughafen soll nach Informationen von NDR 90,3 in der kommenden Woche ein weiteres Corona-Testzentrum an den Start gehen. Betrieben werden soll es von einem privaten Anbieter - mit mehreren hatte der Flughafen Gespräche geführt. Am Ende setzte sich ein Unternehmen durch, das bereits in Frankfurt ein Testzentrum betreibt. Reisende können dort unmittelbar vor Abflug einen Rachenabstrich machen lassen. Nach sechs Stunden kann dann ein Testergebnis vorliegen.

Neues Testzentrum für den Flughafen







Tests vor allem für Abreisende

Auch in Hamburg sollen vor allem Reisende angesprochen werden, die von Fuhlsbüttel aus in die Ferne starten. Auf diese Weise lässt sich eine längere Quarantäne am Zielort vermeiden, wie sie in mehreren Ländern vorgeschrieben ist. Es werden aber auch Reiserückkehrer auf Corona getestet.

Testmöglichkeit am Flughafen seit 14 Tagen

Am Flughafen gibt es bereits ein Testzentrum des Roten Kreuzes. Im Terminal Tango werden seit zwei Wochen kostenlos Reiserückkehrer aus Risikogebieten untersucht. Bis zu 1.000 Menschen pro Tag haben bislang von dem Angebot Gebrauch gemacht. Etwa doppelt so viele könnten sich testen lassen.

Seit dem 8. August müssen Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten sich testen lassen oder einen aktuellen negativen Test vorlegen. Neben dem Corona-Testzentrum am Flughafen gibt es zwei weitere Corona-Testzentren, die die Kassenärztliche Vereinigung eingerichtet hat: in Farmsen und in Altona. Ein Testzentrum in der Innenstadt ist in Planung.

