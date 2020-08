Stand: 19.08.2020 13:37 Uhr - Hamburg Journal

Zweites Corona-Testzentrum am Airport eröffnet

Am Hamburger Flughafen hat am Mittwoch ein neues Corona-Testzentrum seine Arbeit aufgenommen. Der private Betreiber Centogene richtet sich mit seinem Angebot an Reiserückkehrer aus Ländern, die vom Robert Koch-Institut als Nicht-Risikogebiet eingestuft sind und an Passagiere, die ihre Reise von Hamburg aus antreten und ein Zertifikat in ihrem Zielland benötigen. Centogene betreibt das Testzentrum in Kooperation mit der Lufthansa. Auch Bürgerinnen und Bürger aus Hamburg und Umgebung, die sich testen lassen wollen, können dies hier tun.

Für Rückkehrer kostenlos, für Abfliegende ab 59 Euro

Reiserückkehrer, die sich freiwillig testen lassen, können das auch bei Centogene kostenlos machen. Wer aber zum Beispiel einen Nachweis für sein Zielland benötigt, zahlt 59 Euro für den normalen Test, dessen Auswertung nach 24 Stunden in digitaler Form vorliegen soll. Von Ende des Monats an sollen auch Schnelltests angeboten werden, die innerhalb von sechs Stunden ein Ergebnis anzeigen. Diese kosten dann 139 Euro.

Pro Stunde können 300 Menschen getestet werden

Die Fläche ist vom Hamburger Flughafen angemietet und liegt oberhalb des Check-In von Terminal 1. Im Vorfeld hatte Centrogene angekündigt, dass pro Stunde 300 Menschen getestet werden können. Die Firma aus Rostock betreibt auch schon ein Testzentrum am Frankfurter Flughafen und hat in Hamburg ein Labor, wo täglich 12.000 Tests ausgewertet werden können.

Deutsches Rotes Kreuz testet im Terminal Tango

Am Flughafen gibt es bereits ein Testzentrum des Deutschen Roten Kreuzes. Im Terminal Tango werden seit mehr als zwei Wochen kostenlos Reiserückkehrer aus Risikogebieten untersucht. Dort herrschte am vergangenen Wochenende Hochbetrieb, weil viele Reisende aus dem neu als Risikogebiet eingestuften Urlaubsland Spanien zurückgekehrt sind und sich testen lassen wollten. Zeitweise betrug die Wartezeit für einen Corona-Test rund eine Stunde.

Seit dem 8. August müssen Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten sich testen lassen oder einen aktuellen negativen Test vorlegen. Neben dem Corona-Testzentrum am Flughafen gibt es zwei weitere Corona-Testzentren, die die Kassenärztliche Vereinigung eingerichtet hat: in Farmsen und in Altona. Ein Testzentrum in der Innenstadt ist in Planung.

