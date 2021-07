Zweit-Impfungen: Viele wollen verpasste Termine nachholen Stand: 06.07.2021 16:44 Uhr Lange Schlangen vor dem Hamburger Impfzentrum: Wer am Dienstag einen Impftermin in den Messehallen hatte, musste unter Umständen längere Wartezeiten in Kauf nehmen. Am Montag wurden zahlreiche Zweit-Impftermine nicht wahrgenommen.

Nach den Berichten über nicht wahrgenommene Termine haben anscheinend viele Hamburgerinnen und Hamburger nochmal aufgemerkt. Am Dienstag kamen nämlich rund 500 Menschen für eine Zweitimpfung, die eigentlich Sonntag oder Montag dran gewesen wären, sagt Dirk Heinrich, der Ärztliche Leiter des Impfzentrums.

Verwirrung um Stiko-Empfehlung

Die neue Empfehlung der Ständigen Impfkommission sorgt außerdem für Verwirrung und mehr Beratungsbedarf. In dieser Woche stehen besonders viele Zweitimpfungen für Menschen an, die ihre erste Dosis mit dem Mittel von AstraZeneca bekommen haben. Und die sollen ja die zweite Spritze jetzt mit einem mRNA-Impfstoff bekommen - also Biontech oder Moderna. Viele bestehen jetzt wohl auf das Mittel von Biontech.

Diskussionen kosten Zeit

Das fordern sogar Menschen, die eine erste Dosis Moderna bekommen haben. Impfstoff aussuchen kann man sich aber nicht und medizinisch ergibt das auch keinen Sinn - die Impfwirkung wird durch eine Zweit-Dosis Biontech statt Moderna nicht besser. Die Diskussionen am Check-In kosten das Personal aber viel Zeit.

