Zu viele Menschen: Polizei räumt Stadtpark Stand: 06.06.2021 08:14 Uhr Die Hamburger Polizei hat in der Nacht zu Sonntag den Hamburger Stadtpark geräumt. Dort hatten Hunderte Jugendliche gefeiert.

Schon den ganzen Tag über war es auf den Wiesen im Stadtpark sehr voll. Gegen Abend kamen dann immer mehr Gruppen von Jugendlichen dazu - im Gepäck sehr viel Alkohol. Bei lauter Musik und lauen Temperaturen feierten sie bis tief in die Nacht. So auch auf der Krähenwiese, wo ein Rave mit mehreren Hundert Menschen gefeiert wurde. Die Musik dröhnte aus großen Boxen, auch ein Pavillon wurde aufgestellt.

Polizei räumt die Wiesen

Gegen 1.30 Uhr zog dann aber die Bereitschaftspolizei mit vielen Mannschaftswagen auf. Das sorgte bei den Feiernden für eine gereizte Stimmung. Die Beamtinnen und Beamten räumten die Wiesen - dabei wurden vereinzelt auch Flaschen geworfen. Eine Person wurde laut Polizei festgenommen. Ab etwa 3 Uhr war Ruhe.

Einsatz auch am Mühlenkamp

Einen ähnlichen Einsatz gab es auch am Mühlenkamp in Winterhude. Dort hatten rund 100 Menschen gefeiert, zum Teil auch auf der Straße. Die Polizei beendete auch diese Party. In der Schanze und auf St. Pauli war es hingegen eher ruhig.

Besondere Alkohol-Regeln in "Hotspots"

Seit Freitag gilt für die Gastronomie eine Sperrstunde ab 23 Uhr. Befindet sich die Gastwirtschaft im Schanzenviertel oder bestimmten Bereichen von St. Pauli, darf am Wochenende auch draußen kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden. Zwischen 20 und 6 Uhr dürfen Bier und Wein nicht verkauft werden. Auch das Mitführen alkoholischer Getränke ist dort in dieser Zeit nicht erlaubt.

Am vergangenen Wochenende waren in der Schanze Tausende Menschen zusammengekommen, Flaschen flogen auf Beamtinnen und Beamte, die Polizei räumte das Schulterblatt. Wegen des Sommerwetters ist damit zu rechnen, dass es in den Szenevierteln auch an diesem Wochenende voll wird. Die Polizei appellierte deshalb nachdrücklich an alle Menschen in Hamburg, sich an die geltenden Corona-Regeln zu halten.

